Економічних рішень для виходу з епідемії в Україні на сьогодні недостатньо.
Дивися повний текст Україні потрібні нові антикризові заходи - Зеленський.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 15:44
Україні потрібні нові антикризові заходи - Зеленський
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Дивися повний текст Україні потрібні нові антикризові заходи - Зеленський.
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