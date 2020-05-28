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Київ може повернутися до
жорсткого карантину: Кличко...

Київ може повернутися до жорсткого карантину: Кличко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:38

Київ може повернутися до жорсткого карантину: Кличко...

Пропонуємо до обговорення:
Київ визначив умови, за яких місту доведеться повернутися до карантинних обмежень.

Дивися повний текст Київ може повернутися до жорсткого карантину: Кличко назвав умови.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:22

Гуглим "маски неэффективны", наслаждаемся. К чему этот маскарад? Нехорошо Кличко пиарится на эпидемии. Людей достаточно попросить, ничего не приказывая. Как в Швеции. Каждый сам решает, как нужно жить и умирать. Когда власть мешает жить или умирать - ее сменят.
svk_neo
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