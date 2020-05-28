Київ визначив умови, за яких місту доведеться повернутися до карантинних обмежень.
Дивися повний текст Київ може повернутися до жорсткого карантину: Кличко назвав умови.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:38
Київ може повернутися до жорсткого карантину: Кличко...
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Дивися повний текст Київ може повернутися до жорсткого карантину: Кличко назвав умови.
Додано: Чет 28 тра, 2020 23:22
Гуглим "маски неэффективны", наслаждаемся. К чему этот маскарад? Нехорошо Кличко пиарится на эпидемии. Людей достаточно попросить, ничего не приказывая. Как в Швеции. Каждый сам решает, как нужно жить и умирать. Когда власть мешает жить или умирать - ее сменят.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:31
Угумц. А еще гуглим "Земля плоская" и "рептилоиды" -- наслаждаемся не меньше.
А может лучше как в Бразилии -- они вчера на "почетное" первое место вышли...
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