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В Україні хочуть змінити
податки: в Раді назвали три...

В Україні хочуть змінити податки: в Раді назвали три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:22

В Україні хочуть змінити податки: в Раді назвали три...

Пропонуємо до обговорення:
Мініфіні поки не вніс пропозицій щодо запланованої на 2020 рік податкової реформи або зміни її концепту.

Дивися повний текст В Україні хочуть змінити податки: в Раді назвали три ключові напрямки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:22

Щоб корова більше давала молока і менше їла, її потрібно частіше доїти і менше кормити.
mmnaymenko
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:30

А Вы что, собираетесь военный сбор собирать до конца жизни, уже второй президент обещал давно закончить войну? Похоже Парламент и Правительство имитирует бурную деятельность вместо того, чтобы заниматься экономикой. Постоянные упрощения заканчиваются новыми проблемами для налогоплательщиков, новые счета для оплаты, новые штрафы за неправильные отправленные платежи
satmanuaa
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:52

  satmanuaa написав:А Вы что, собираетесь военный сбор собирать до конца жизни, уже второй президент обещал давно закончить войну? Похоже Парламент и Правительство имитирует бурную деятельность вместо того, чтобы заниматься экономикой. Постоянные упрощения заканчиваются новыми проблемами для налогоплательщиков, новые счета для оплаты, новые штрафы за неправильные отправленные платежи

Новое второе прохождение армии
В Украине может появиться новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Соответствующий законопроект № 3553 подал на рассмотрение Верховной Рады Президент Украины Владимир Зеленский.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:03

ЕСВ уплачивается работодателями, НДФЛ и ВС - УДЕРЖИВАЕТСЯ из доходов получателей.. ЧТО они собираются объединять?! - "жабу с кирпичем"??
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:16

  p_a_l написав:
  satmanuaa написав:А Вы что, собираетесь военный сбор собирать до конца жизни, уже второй президент обещал давно закончить войну? Похоже Парламент и Правительство имитирует бурную деятельность вместо того, чтобы заниматься экономикой. Постоянные упрощения заканчиваются новыми проблемами для налогоплательщиков, новые счета для оплаты, новые штрафы за неправильные отправленные платежи

Новое второе прохождение армии
В Украине может появиться новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Соответствующий законопроект № 3553 подал на рассмотрение Верховной Рады Президент Украины Владимир Зеленский.

В армии полный писец с личным составом. В частях АТО нехватка бойцов в частях составляет от 30 до 50%. К тому же после каждой ротации армия теряет специалистов, которые спешат отбыть на заработки в Европу.
Вот и пытается каждый през протащить все более драконовские меры призыва(мобилизации). А потом оказывается, что набранным из-под палки страшно автомат в руки давать: кто синячит, кто ворует, кто кулаками в казарме машет.
Народ чтобы уволиться досрочно даже идет на небольшие преступления, получает условно и валит из армии со спокойной совестью.
А еще статус участника боевых действий в некоторых частях парни годами не могут получить даже "подмазав" отцов-командиров
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:28

maestro71

Жабу с оленем))))))) Один налог государственный, один местный. И как делить будут??? Олень естественно - это мы.)))))
Галина441
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:30

Обыкновенная фамилия Гетьманцев за год превратилась в диагноз.
ovg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:29

ovg У меня такое ощущение, что у них там у всех поголовно диагноз можно ставить. Нормально так под карантинный шум навводили новшеств
graber1993rsgt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:58

Интересно, когда арендодателей начнут прижимать? Они ж тотально налоги не платят. Хоть подсказал бы уже кто нибудь.
hottabich111
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