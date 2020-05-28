Мініфіні поки не вніс пропозицій щодо запланованої на 2020 рік податкової реформи або зміни її концепту.
Дивися повний текст В Україні хочуть змінити податки: в Раді назвали три ключові напрямки.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:22
В Україні хочуть змінити податки: в Раді назвали три...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть змінити податки: в Раді назвали три ключові напрямки.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:22
Щоб корова більше давала молока і менше їла, її потрібно частіше доїти і менше кормити.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:30
А Вы что, собираетесь военный сбор собирать до конца жизни, уже второй президент обещал давно закончить войну? Похоже Парламент и Правительство имитирует бурную деятельность вместо того, чтобы заниматься экономикой. Постоянные упрощения заканчиваются новыми проблемами для налогоплательщиков, новые счета для оплаты, новые штрафы за неправильные отправленные платежи
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:52
Новое второе прохождение армии
В Украине может появиться новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
Соответствующий законопроект № 3553 подал на рассмотрение Верховной Рады Президент Украины Владимир Зеленский.
Зе-Чмо
Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:03
ЕСВ уплачивается работодателями, НДФЛ и ВС - УДЕРЖИВАЕТСЯ из доходов получателей.. ЧТО они собираются объединять?! - "жабу с кирпичем"??
Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:16
В армии полный писец с личным составом. В частях АТО нехватка бойцов в частях составляет от 30 до 50%. К тому же после каждой ротации армия теряет специалистов, которые спешат отбыть на заработки в Европу.
Вот и пытается каждый през протащить все более драконовские меры призыва(мобилизации). А потом оказывается, что набранным из-под палки страшно автомат в руки давать: кто синячит, кто ворует, кто кулаками в казарме машет.
Народ чтобы уволиться досрочно даже идет на небольшие преступления, получает условно и валит из армии со спокойной совестью.
А еще статус участника боевых действий в некоторых частях парни годами не могут получить даже "подмазав" отцов-командиров
Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:28
maestro71
Жабу с оленем))))))) Один налог государственный, один местный. И как делить будут??? Олень естественно - это мы.)))))
Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:29
ovg У меня такое ощущение, что у них там у всех поголовно диагноз можно ставить. Нормально так под карантинный шум навводили новшеств
Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:58
Интересно, когда арендодателей начнут прижимать? Они ж тотально налоги не платят. Хоть подсказал бы уже кто нибудь.
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