В Україні хочуть змінити податки: в Раді назвали три...
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Жабу с оленем))))))) Один налог государственный, один местный. И как делить будут??? Олень естественно - это мы.)))))
Не исключено, что хотят объединить и сделать государственным, чтобы регионы стояли с прошениями для финансирования.
Изменения крайне сомнительные. ЕСВ начисляется сверху на фонд оплаты труда взагали и оплачивается работодателем. А НДФЛ вычитается из ЗП каждого работника. Или ЕСВ также будет вычитаться из ЗП каждого работника, тогда это увеличение налогообложения И как уменьшать этот предполагаемый общий налог, если ПФУ безнадёжно дефицитен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Ддя тех, кто в "танке" - ЕСВ и НДФЛ" - это все вместе налог с обычного работника!!! Просто его специально разделили, чтобы обыватели не знали, сколько они на самом деле платили в государство, когда сбо в ПФ, ФОнд занятости и Фонд временной потери трудоспособности в целом составляли более 40%! Плюс еще прогрессивная шкала подоходного налога была. Итого каждый работающий гражданин "кроился" своими заработанными средствами с государтсвенной машиной на более, чем 60% дохода!! С 2011 до 2016 это было 34,7%. а с 2016 и по сейчас - это 22% (для наемных работников). И хоть размер ЕСВ как бы уменьшили, но количество ФОндов не сократили. И зарплаты у них там даалеко не "минималки". Поэтому я за то, чтобы объединить все налоги с получаемого дохода в один, установить его на уровне не выше 15-20% в общем, разогнать кучу фондов и дармоедов в них, и ввести страховую медицину, накопительные пенсии и убрать выплаты по инвалидности. (их рамзер ничтожно мал, а куча бюрократов в ЛКК, которые "кормятся" от просителей - просто тьма)
pesikot Вводить акциз на развлечения и направить в ПФ. Ну согласитесь глупо же когда люди с офиц доходами платят налогами больше 50% своего дохода. А тем временем нефициалы вообще ничего не платят и развлекаются полным ходом( путешествия, кафе, концерты, дорогие телефоны и другие побрякушки.
Delta7 написав:А отменить налоги и сделать два главных никто не хочет?) Один сделать с продаж(3-10%), второй подоходный(5-15%). Паралельно сделать государство максимально сокращенным...
Когда все четко и ясно, где искать доп. средства в случае чего? То ли дело с нашими мутными противоречивыми законодательством, указами, приказами, инструкциями... куда не приди - везде нарушения, иначе просто не выжить. Собирай надои когда хочешь с кого хочешь и за что хочешь. Опять же с расходами - урезай где угодно и распределяй в ручном режиме. К примеру Конституция говорит о бесплатном медицинском обслуживании населения. Но! Если есть желание, всегда можно запилить "реформу" с параллельным урезанием бюджета на медицину на 30% даже в момент эпидемии. Ну и что, что противоречит Конституции? Зато очень удобно. Сделай Вам прозрачно... придумали тут, понимаешь