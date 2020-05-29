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В Україні хочуть змінити
податки: в Раді назвали три...

В Україні хочуть змінити податки: в Раді назвали три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:19

  Галина441 написав:maestro71

Жабу с оленем))))))) Один налог государственный, один местный. И как делить будут??? Олень естественно - это мы.)))))

Не исключено, что хотят объединить и сделать государственным, чтобы регионы стояли с прошениями для финансирования.

Изменения крайне сомнительные.
ЕСВ начисляется сверху на фонд оплаты труда взагали и оплачивается работодателем.
А НДФЛ вычитается из ЗП каждого работника.
Или ЕСВ также будет вычитаться из ЗП каждого работника, тогда это увеличение налогообложения
И как уменьшать этот предполагаемый общий налог, если ПФУ безнадёжно дефицитен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:07

Ддя тех, кто в "танке" - ЕСВ и НДФЛ" - это все вместе налог с обычного работника!!! Просто его специально разделили, чтобы обыватели не знали, сколько они на самом деле платили в государство, когда сбо в ПФ, ФОнд занятости и Фонд временной потери трудоспособности в целом составляли более 40%! Плюс еще прогрессивная шкала подоходного налога была. Итого каждый работающий гражданин "кроился" своими заработанными средствами с государтсвенной машиной на более, чем 60% дохода!! С 2011 до 2016 это было 34,7%. а с 2016 и по сейчас - это 22% (для наемных работников). И хоть размер ЕСВ как бы уменьшили, но количество ФОндов не сократили. И зарплаты у них там даалеко не "минималки". Поэтому я за то, чтобы объединить все налоги с получаемого дохода в один, установить его на уровне не выше 15-20% в общем, разогнать кучу фондов и дармоедов в них, и ввести страховую медицину, накопительные пенсии и убрать выплаты по инвалидности. (их рамзер ничтожно мал, а куча бюрократов в ЛКК, которые "кормятся" от просителей - просто тьма)
fri_konst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:14

pesikot Вводить акциз на развлечения и направить в ПФ. Ну согласитесь глупо же когда люди с офиц доходами платят налогами больше 50% своего дохода. А тем временем нефициалы вообще ничего не платят и развлекаются полным ходом( путешествия, кафе, концерты, дорогие телефоны и другие побрякушки.
hottabich111
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:33

А отменить налоги и сделать два главных никто не хочет?) Один сделать с продаж(3-10%), второй подоходный(5-15%). Паралельно сделать государство максимально сокращенным...
Delta7
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:35

коли псу немає чим зайнятись, він лиже собі яйця
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:46

  hottabich111 написав:Интересно, когда арендодателей начнут прижимать? Они ж тотально налоги не платят. Хоть подсказал бы уже кто нибудь.

та да... чтобы еще и наша строительная отрасль встала мертво
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:56

  Delta7 написав:А отменить налоги и сделать два главных никто не хочет?) Один сделать с продаж(3-10%), второй подоходный(5-15%). Паралельно сделать государство максимально сокращенным...

Когда все четко и ясно, где искать доп. средства в случае чего?
То ли дело с нашими мутными противоречивыми законодательством, указами, приказами, инструкциями... куда не приди - везде нарушения, иначе просто не выжить. Собирай надои когда хочешь с кого хочешь и за что хочешь.
Опять же с расходами - урезай где угодно и распределяй в ручном режиме.
К примеру Конституция говорит о бесплатном медицинском обслуживании населения.
Но! Если есть желание, всегда можно запилить "реформу" с параллельным урезанием бюджета на медицину на 30% даже в момент эпидемии. Ну и что, что противоречит Конституции? Зато очень удобно.
Сделай Вам прозрачно... придумали тут, понимаешь :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:01

Очередной вброс инфы ни о чем. 1. Военный сбор - куда его еще включать, его давно пора отменить. 2 - нужно максимально сократить госаппарат. 3 - убрать кучу непонятных фондов. 4. - сделать медицину страховой, а пенсии только накопительными, оставив механизм для плавного перехода с солидарной системы. 5 - сделать максимально прозрачным распределение бюджетных средств, особенно на местах. 5 направление считаю самым приоритетным.
777serg87
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:49

Лучшее, что может сделать государство для Бизнеса - не менять правила игры. Но у нас рехвормы каждый год....
civ
 
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