У квітні 2020 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 3,386 млн громадян
Дивися повний текст Субсидії в Україні: хто і скільки отримує грошей.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 11:49
Субсидії в Україні: хто і скільки отримує грошей
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Дивися повний текст Субсидії в Україні: хто і скільки отримує грошей.
Додано: Суб 30 тра, 2020 11:50
Кто бы сомневался,что в самом богатом городе Украины,размер субсидии самый высокий.Там же обитают "бедные" депутаты, министры, олигархи,которым нужно доплачивать на содержание вилл и особняков.
Додано: Суб 30 тра, 2020 13:17
Это говорит о том, что в Киеве самые высокие цены, а доходы людей копеечные. Очень много людей, которые ПАХАЛИ, а пенсия 1638 грн, это в Киеве - в самом дорогом городе. Деньги в Киеве заканчиваются, тут нет возможности контрабасить сигами и водкой до "пхоольщи" и подрабатывать там же откладывая черный нал под матрас, при этом получая социалки и субсидии за счет пашущих киевлян, харьковчан и т.д.
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:27
Freelanc
Речь идет не о тех кто пашет,а кто получает субсидию на содержание своей элитной недвижимости.
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:46
freelanc
Так продай квартиру в Киеве и езжай в колхоз, до конца своих дней будешь жить как царь, и субсидия не нужна будет.
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