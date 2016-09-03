Як правильно оформити іншого водія на машину

Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:51

Son of Sun написав: kastaneda написав: Да они там ваще охренели.



Для передачи управления транспортным средством владелец может передать кому захочет ключи, техпаспорт и страховку. Всё! Никого уведомлять не требуется. Тем более «получать разрешение». Доверенности отменили в 2011 году, алё.



Судя по всему, каким-то бывшим гаишникам очень сильно не хватает денег, вот они и начинают потихоньку, без мыла, лезть куда не просят. Сегодня это «бесплатная услуга», а завтра это станет платным обязательным условием. Да они там ваще охренели.Для передачи управления транспортным средством владелец может передать кому захочет ключи, техпаспорт и страховку. Всё! Никого уведомлять не требуется. Тем более «получать разрешение». Доверенности отменили в 2011 году, алё.Судя по всему, каким-то бывшим гаишникам очень сильно не хватает денег, вот они и начинают потихоньку, без мыла, лезть куда не просят. Сегодня это «бесплатная услуга», а завтра это станет платным обязательным условием.

Так не пишите доверенность, не меняйте техпаспорт, не информируйте полицию о том, кто сейчас пользуется и отвечает за ваше авто, если уверены в том, что тот, кому передаете свое имущество, не скажет, что его не было на месте нарушения.

Собственник тогда отвечает за нарушения, совершенные на его авто. Так не пишите доверенность, не меняйте техпаспорт, не информируйте полицию о том, кто сейчас пользуется и отвечает за ваше авто, если уверены в том, что тот, кому передаете свое имущество, не скажет, что его не было на месте нарушения.Собственник тогда отвечает за нарушения, совершенные на его авто.

У меня машиной пользуюсь по очереди я и жена, машина оформлена на меня. Там в идее планов, вроде как, забирать права после какого-то числа нарушений, писал кто-то из верхушки МВД (была новость о таком предложении). Сейчас мне без разницы, кто из нас нарушил, платить штраф, если что, за машину все равно из общего семейного бюджета, но в свете таких планов правильная информация о том, кто нарушил, становится важной.По хорошему, я должен установить ее, как "належного користувача", но судя по духу подзаконного акта, это полная передача.Нужно расширить этот механизм, чтобы пользователей могло быть несколько. Каждый должен иметь возможность загрузить техпаспорт в дию. Один должен быть выбран ответственным, на кого приходит штраф с автоматической камеры, с возможностью перекинуть штраф на другого пользователя.