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Як змінювалися ціни на
електроенергію в Європі за...

Як змінювалися ціни на електроенергію в Європі за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:13

Як змінювалися ціни на електроенергію в Європі за...

Пропонуємо до обговорення:
Портал kosatka провів аналіз ціни на електричну енергію в деяких країнах ЄС і порівняв їх з цінами в Україні.

Дивися повний текст Як змінювалися ціни на електроенергію в Європі за останні 5 років (інфографіка).
R2
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Оказывается 0.14 > 0.9, хоть бы глянули что постите
drageryort
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:32

Глупый, и некорректный с экономической точки зрения, обзор.
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zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 23:07

Что за бредовые цифры? Если 1,68 грн за киловатт*час разделить на курс 29, выходит около 0,06 евро в Украине!
simku01
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 23:54

А себестоимость электроэнергии не хотите выложить? Особенно интересен зеленый тариф.
777serg87
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 00:12

Где цены: Беларусь, Россия, страны балтии, Грузия, Армения?
papchik
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 09:45

Прощупують почву як народ відреагує. Знайте продажні мразі, що підвищення ціни це буде останнє що ви зробите. Замість того щоб запустити АЕС на повну і знизити ціну ,дати ковток свіжого повітря для економіки, вони змушують нас купувати у Ахмєтова його дорогу енергію по 5 грн.
bossua1975
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 09:49

Геніально! Зупиняти АЕС які належать народу України і купувати дорогу енергію у олігархів за наші гроші. Ви там що думаєте що ви безсмертні?
bossua1975
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 10:38

Чого порівнюють ціни з Європою а не пенсії зарплати. Чим більше береш тим менше плати. Я в Італії платив 0,21євр. Від зарплати 1200. А тут100квт. По пільгах на 1 лічильник не на кількість людей. На ту зарплату я міг купити 5714 кВт Тоді тут зарплата повинна бути біля 10000 тис. Ви просто знущаєтесь над народом. Перейде він до партизанської війни.
palagnyuk_1958
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:27

  777serg87 написав:А себестоимость электроэнергии не хотите выложить? Особенно интересен зеленый тариф.


Втирают "ахметовцы" опять ботву про дорогую ээ в европе и дешевую у нас.
Да только там уже с 2019 года на э/э и цены просели, и зп там совсем другие.

Да хотя бы такую табличку показали, в разрезе составляющих стоимости э/э.
Молдова, кстати, по цене не пример, т.к. у них вообще нет атомки.
К цене закупки накидывают примерно +40% и продают населению.
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Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
EKO
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