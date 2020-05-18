Портал kosatka провів аналіз ціни на електричну енергію в деяких країнах ЄС і порівняв їх з цінами в Україні.
Дивися повний текст Як змінювалися ціни на електроенергію в Європі за останні 5 років (інфографіка).
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:13
Як змінювалися ціни на електроенергію в Європі за...
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Дивися повний текст Як змінювалися ціни на електроенергію в Європі за останні 5 років (інфографіка).
Додано: Суб 30 тра, 2020 22:32
Глупый, и некорректный с экономической точки зрения, обзор.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Суб 30 тра, 2020 23:07
Что за бредовые цифры? Если 1,68 грн за киловатт*час разделить на курс 29, выходит около 0,06 евро в Украине!
Додано: Суб 30 тра, 2020 23:54
А себестоимость электроэнергии не хотите выложить? Особенно интересен зеленый тариф.
Додано: Нед 31 тра, 2020 09:45
Прощупують почву як народ відреагує. Знайте продажні мразі, що підвищення ціни це буде останнє що ви зробите. Замість того щоб запустити АЕС на повну і знизити ціну ,дати ковток свіжого повітря для економіки, вони змушують нас купувати у Ахмєтова його дорогу енергію по 5 грн.
Додано: Нед 31 тра, 2020 09:49
Геніально! Зупиняти АЕС які належать народу України і купувати дорогу енергію у олігархів за наші гроші. Ви там що думаєте що ви безсмертні?
Додано: Нед 31 тра, 2020 10:38
Чого порівнюють ціни з Європою а не пенсії зарплати. Чим більше береш тим менше плати. Я в Італії платив 0,21євр. Від зарплати 1200. А тут100квт. По пільгах на 1 лічильник не на кількість людей. На ту зарплату я міг купити 5714 кВт Тоді тут зарплата повинна бути біля 10000 тис. Ви просто знущаєтесь над народом. Перейде він до партизанської війни.
Додано: Нед 31 тра, 2020 15:27
Втирают "ахметовцы" опять ботву про дорогую ээ в европе и дешевую у нас.
Да только там уже с 2019 года на э/э и цены просели, и зп там совсем другие.
Да хотя бы такую табличку показали, в разрезе составляющих стоимости э/э.
Молдова, кстати, по цене не пример, т.к. у них вообще нет атомки.
К цене закупки накидывают примерно +40% и продают населению.
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
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