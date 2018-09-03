RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мін’юсті розповіли, де в
Україні вже діє послуга...

У Мін’юсті розповіли, де в Україні вже діє послуга...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:10

У Мін’юсті розповіли, де в Україні вже діє послуга...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві юстиції України розповіли, в яких населених пунктах вже можна скористатися сервісом "єМалятко".

Дивися повний текст У Мін’юсті розповіли, де в Україні вже діє послуга \"єМалятко\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88514
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:10

Новина настільки інформативна, що взагалі не виникає питань крім одного - що це взагалі таке?
silver_arrow_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 178
З нами з: 08.08.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Чет 28 тра, 2020 13:28
64 9027
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 тра, 2020 22:32
yirets
В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації 1, 2, 3
R2 » П'ят 29 тра, 2020 11:43
20 1496
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 тра, 2020 19:13
Oльga1
У "Київстарі" розповіли, чому погіршилася якість зв'язку 1, 2
R2 » Пон 03 вер, 2018 16:55
18 2550
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 тра, 2020 17:28
tws1601

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25041)
30.05.2020 23:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.