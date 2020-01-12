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У червні українці отримають
два додаткові вихідні

У червні українці отримають два додаткові вихідні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 09:46

У червні українці отримають два додаткові вихідні

Пропонуємо до обговорення:
У червні 2020 року для працівників із п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 10 вихідних днів. У червні святкуються Трійця і День Конституції.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 09:46

цього мало, треба хоч десять вихідних, бо всі вже так перепрацювалися за карантин, що потрібно відпочити.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 01:10

День сборника законов, который не выполняется уже больше 25 лет. Строй у нас капиталистический, потому законы защищают представителей этого строя. Если нет миллиона $ или больше, то "А ну, щенок, в сторону пшел отсюда"
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:57

Re: У червні українці отримають два додаткові вихідні

У всего мира уже 2 месяца выходных!
cikos
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