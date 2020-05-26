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Ломбардам заборонять брати з
клієнтів більше, ніж коштує...

Ломбардам заборонять брати з клієнтів більше, ніж коштує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:29

Ломбардам заборонять брати з клієнтів більше, ніж коштує...

Пропонуємо до обговорення:
Вважається, що ломбарди відвідують в основному люди з низькими доходами, які несуть туди наявні цінності, щоб роздобути грошей до зарплати або пенсії.

Дивися повний текст Ломбардам заборонять брати з клієнтів більше, ніж коштує заставна річ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:29

Бла-бла и ничего больше. Популизм от НБ. Мы все видели как контролировался уровень цен на маски и дезинфекторы))
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:56

вот именно, свои же кормяться, никто небудет руку с какой ест.Ломбарды это рассадники криминала.
kxkua88
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