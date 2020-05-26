З Держрезерву зникло майже 200 тисяч тонн зерна. За офіційною версією, його з'їли миші.
Дивися повний текст «Миші» обікрали Держрезерв України на 800 млн гривень.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 19:36
«Миші» обікрали Держрезерв України на 800 млн гривень
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Дивися повний текст «Миші» обікрали Держрезерв України на 800 млн гривень.
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