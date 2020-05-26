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«Миші» обікрали Держрезерв
України на 800 млн гривень

«Миші» обікрали Держрезерв України на 800 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:36

«Миші» обікрали Держрезерв України на 800 млн гривень

Пропонуємо до обговорення:
З Держрезерву зникло майже 200 тисяч тонн зерна. За офіційною версією, його з'їли миші.

Дивися повний текст «Миші» обікрали Держрезерв України на 800 млн гривень.
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