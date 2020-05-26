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«Миші» обікрали Держрезерв
України на 800 млн гривень

«Миші» обікрали Держрезерв України на 800 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:17

  fatish7772020 написав:Пора не "майданы" выходить, а "мышей" самостоятельно мочить... обнародовать список мышей и каждый день по мышке... пока остальные сами не сдадутся

Это глупость. Так "мышей" не истребить от слова "совсем". Это все равно что бороться с запахом из туалета с помощью освежителя воздуха...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:22

  Alex2007 написав:и это версия "с мышами" является официальной версией властей. То есть, на полном серьезе всех в стране держат за полнейших лохов и даунов. :?

брехня
саме зараз відкрили кримінальне провадження по розкраданню, хоча я впевнений, що крали багато років.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:28

Приїжджайте в Чортків знімати фільм жахів -- там вулицями ходять миші-мутанти
svyatoslav_hromyak
 
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