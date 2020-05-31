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Споживачі газу з лічильниками
платять за тих, у кого...

Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:46

Когда нет счетчиков - выигрывает всегда утырок-владелец облгаза.
А теперь через такую заказную статью он еще хочет поднять плату с несчастных 25% абонентов без счетчиков.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:09

Улыбнул товарищ avk (Для проверки своего потребления я неделю пользовался баллоном с 600г сжиженного газа, потребление не превышало 100г в день, что соответствует приблизительно 0,05 куб.м)
И что ты с таким расходом газа сделаешь за неделю ??? Наверное у человека есть електроплита и бойлер. Даже не могу представить что он может с таким расходом газа сделать в неделю. В общем чушь !!! Стоит счётчик, колонка+ плита , не экономлю !! Расход за 3 года с среднем 9 кубов газа на одного в месяц . Так что не рассказывайте сказки avk.
garik_magnetron
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:27

  garik_magnetron написав:Улыбнул товарищ avk (Для проверки своего потребления я неделю пользовался баллоном с 600г сжиженного газа, потребление не превышало 100г в день, что соответствует приблизительно 0,05 куб.м)
И что ты с таким расходом газа сделаешь за неделю ??? Наверное у человека есть електроплита и бойлер. Даже не могу представить что он может с таким расходом газа сделать в неделю. В общем чушь !!! Стоит счётчик, колонка+ плита , не экономлю !! Расход за 3 года с среднем 9 кубов газа на одного в месяц . Так что не рассказывайте сказки avk.

А вот и представитель ГРС garik_magnetron. Зарегистрировался сегодня в 16:00, чтобы в 16:09 отправить комментарий в поддержку повышения норм.
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:23

Я согласен установить счётчик, даже за свой счёт,но компактный роторный, но облгаз категорически против , сует свои заряженные гробики которые считают в его пользу. С учетом выдуманных коэффициент ов , доставки почти равной стоимости куба газа, сомнительным качеством и каллорийностью самого газа, пониженным давлением в системе, все это лохотрон. Один фирташ доволен
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:19

Re: Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого...

  borzol написав:может быть лучше использовать уже установленные общедомовые счетчики газа и раскидывать реальное потребление на число прописанных!
нафиг нафиг... такое даже не советуйте. У мена в подьезде живет пару сраушенций - льготниц.
Там газ горит круглосуточно... старые мымры "спички экономят". А мне если сделают как предложили придется платить за них...у них то льгота им пофигу...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:24

Re: Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого...

  garik_magnetron написав:не превышало 100г в день,....
И что ты с таким расходом газа сделаешь за неделю ???
Конечно чепуха... 100 грн это приблизительно половинга туристического баллончика с газом типа дихлофосного.
А тот горит на походной плитке часа 3 где то так, смотря от напора газа..Пол баллона 100 грн это максимум час/полтора горения ОДНОЙ комфорки. Что можно за час приготовить?
Утром и вечером вскипятить чайник да обед разогреть? Яищницу пожарить еще может хватит.И все.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:38

  avk написав:
  garik_magnetron написав:Улыбнул товарищ avk (Для проверки своего потребления я неделю пользовался баллоном с 600г сжиженного газа, потребление не превышало 100г в день, что соответствует приблизительно 0,05 куб.м)
И что ты с таким расходом газа сделаешь за неделю ??? Наверное у человека есть електроплита и бойлер. Даже не могу представить что он может с таким расходом газа сделать в неделю. В общем чушь !!! Стоит счётчик, колонка+ плита , не экономлю !! Расход за 3 года с среднем 9 кубов газа на одного в месяц . Так что не рассказывайте сказки avk.

А вот и представитель ГРС garik_magnetron. Зарегистрировался сегодня в 16:00, чтобы в 16:09 отправить комментарий в поддержку повышения норм.


типа, кобелебот. :D
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:44

  PSL написав:Почему специалисты не подсчитали, сколько раз население оплатило счётчики? На сколько я помню, в тариф на газ внесли платеж за установку счётчиков. Кстати, из платёжек так и не вывели сумму комиссии банков, при оплате...
Если копнуть, там много чего интересного вложено в тарифы

за многие годы потребители Украины заплатили за установку счётчиком минимум 3 раза и ни что не мешало их установить бесплатно для потребителей как это планировалось в постанове КМУ больше 10 лет назад до 1 января 2018, но владельцам облгазов лучше ловить рыбку в мутной воде...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:47

  borzol написав:Вместо увеличения норм "с потолка" может быть лучше использовать уже установленные общедомовые счетчики газа и раскидывать реальное потребление на число прописанных!Установили,узаконили-теперь ржавеют!

общедомовые счётчики противоречат действующему законодательству...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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