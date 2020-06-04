RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві хочуть зносити
"хрущовки" в трьох районах

У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:40

  shapo написав:..
Что-нибудь конкретное можете написать? Я прожил в Москве 4 года и представляю что там и где.

это вы у диванного теоретика спрашиваете, у которого вся Москва это мордор, застроенная метро исключительно, чтобы гоблины прятались от набегов светлых эльфов. По этой же причине эльфам в Киеве метро не требуется, ибо эльфы передвигаются на крыльях
sequence
 
Повідомлень: 3533
З нами з: 29.12.15
Подякував: 459 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:11

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:А детальнее что и в каком районе Москвы предложили жителям снесенных хрущевок?

Если кратко: предложили "потемкинские бараки" в "глубинах" районов. Застройка при этом напоминает каменные джунгли Позняков/Осокорков/Харьковской.
А если учесть отсутствие метро (по сравнению с Мордором) -- выбираться оттуда может быть весесым квестом...


Что-нибудь конкретное можете написать? Я прожил в Москве 4 года и представляю что там и где.

Так конкретные вопросы -- в студию. Карты переселений -- общедоступны. Блоги, в которых народ "радуется" переселениям -- тоже.
_hunter
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:13

  sequence написав:
  shapo написав:..
Что-нибудь конкретное можете написать? Я прожил в Москве 4 года и представляю что там и где.

это вы у диванного теоретика спрашиваете, у которого вся Москва это мордор, застроенная метро исключительно, чтобы гоблины прятались от набегов светлых эльфов. По этой же причине эльфам в Киеве метро не требуется, ибо эльфы передвигаются на крыльях

Какая-то шутка слишком тонкая получилась... Речь шла всего лишь о количестве станций.
_hunter
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:28

  _hunter написав:
  shapo написав:
  _hunter написав:
Что-нибудь конкретное можете написать? Я прожил в Москве 4 года и представляю что там и где.

Так конкретные вопросы -- в студию. Карты переселений -- общедоступны. Блоги, в которых народ "радуется" переселениям -- тоже.

Т. е. я сам себе должен ответить, а вы не в состоянии рассказать мне о паре примеров где люди недовольны. Например, куда переселили с 5-тиэтажек на Дмитриевском шоссе и почему переселенные недовольны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3566
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Платний проїзд в Україні: з яких машин хочуть брати гроші
R2 » Вів 09 чер, 2020 19:21
2 399
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 19:40
forumreader
У Києві чоловік самовільно зайняв частину Голосіївського...
R2 » Вів 09 чер, 2020 06:42
7 692
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 15:10
_hunter
Системних порушників ПДР в Україні хочуть позбавляти...
R2 » Чет 04 чер, 2020 14:41
1 131
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 14:42
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2757)
10.06.2020 15:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.