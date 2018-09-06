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Пенсійний вік в Україні підвищать
вже з наступного року...

Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:33

Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний вік в Україні підвищать з 2021 року. З початку наступного року він зросте до 60 років, таким чином в українців з’явиться стимул працювати довше, щоб забезпечити собі старість.

Дивися повний текст Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року (інфографіка).
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Как хорошо быть пенсионеру в Украине
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