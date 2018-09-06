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Пенсійний вік в Україні підвищать
вже з наступного року...

Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року...
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:33

Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний вік в Україні підвищать з 2021 року. З початку наступного року він зросте до 60 років, таким чином в українців з’явиться стимул працювати довше, щоб забезпечити собі старість.

Дивися повний текст Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року (інфографіка).
R2
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Как хорошо быть пенсионеру в Украине
straponesa
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"Ще у найближчі 5 років населення скоротиться на 18%"

Що за апокаліптичний прогноз?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 21:07

Я сам себе согласно закону шли отчисления причем здесь количество рабочих.на данные момент.а сколько людей умер до не дожив до пенсии.где мои деньги?
1960epifanov1960
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:20

Саме легше піднімати вік.А створювати умови на багато трудніше.Розвивати економіку .$$$.
andrijkostryba
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Щоб населення за 5 років скоротилося на 18%, потрібна повномасштабна війна, бажано ядерна. Хоча навіть в Японії такого не було під час ІІ Світової.
espanol
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:54

Re: Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року.

1960epifanov1960 написав:Я сам себе согласно закону шли отчисления причем здесь количество рабочих.на данные момент.а сколько людей умер до не дожив до пенсии.где мои деньги?
Почитайте хоть немного о том, как работает срлидарная пенсионная система, и не будет глупых вопросов
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:17

Re: Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року.

у украинцев появится стимул работать дольше, чтобы обеспечить себе старость.

Если пенсионеру на пенсии нужна работа, чтобы обеспечить себе старость, значит он потратил большую часть своей жизни впустую. Ненужность пенсионеров для государства прилагается бонусом.
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ruvex
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