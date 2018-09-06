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Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 17:33
Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний вік в Україні підвищать з 2021 року. З початку наступного року він зросте до 60 років, таким чином в українців з’явиться стимул працювати довше, щоб забезпечити собі старість.
Дивися повний текст Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року (інфографіка)
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Додано: Суб 06 чер, 2020 17:33
Как хорошо быть пенсионеру в Украине
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straponesa
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Додано: Суб 06 чер, 2020 19:07
"Ще у найближчі 5 років населення скоротиться на 18%"
Що за апокаліптичний прогноз?
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Додано: Суб 06 чер, 2020 19:27
Минсоцполитики жестоко стебётся с народа. Коронавирус не даст дожить до 65.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 21:07
Я сам себе согласно закону шли отчисления причем здесь количество рабочих.на данные момент.а сколько людей умер до не дожив до пенсии.где мои деньги?
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1960epifanov1960
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Додано: Суб 06 чер, 2020 22:20
Саме легше піднімати вік.А створювати умови на багато трудніше.Розвивати економіку .$$$.
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andrijkostryba
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Додано: Суб 06 чер, 2020 22:52
Щоб населення за 5 років скоротилося на 18%, потрібна повномасштабна війна, бажано ядерна. Хоча навіть в Японії такого не було під час ІІ Світової.
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espanol
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Додано: Суб 06 чер, 2020 22:54
1960epifanov1960 написав:Я сам себе согласно закону шли отчисления причем здесь количество рабочих.на данные момент.а сколько людей умер до не дожив до пенсии.где мои деньги?
Почитайте хоть немного о том, как работает срлидарная пенсионная система, и не будет глупых вопросов
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Faceless
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Додано: Суб 06 чер, 2020 23:17
у украинцев появится стимул работать дольше, чтобы обеспечить себе старость.
Если пенсионеру на пенсии нужна работа, чтобы обеспечить себе старость, значит он потратил большую часть своей жизни впустую. Ненужность пенсионеров для государства прилагается бонусом.
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