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Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 чер, 2020 08:02
espanol написав:
Щоб населення за 5 років скоротилося на 18%, потрібна повномасштабна війна, бажано ядерна. Хоча навіть в Японії такого не було під час ІІ Світової.
или эпидемия, вроде коронавируса... С другой стороны перепись не делали, так что вполне возможно что население уже сократилось гораздо больше и осталось это только зафиксировать документально.
Интересно, когда пенсионеров не останется, куда будет уходить ЕСВ?
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Амвросий
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Додано: Нед 07 чер, 2020 09:43
Збільшуючи необхідний стаж і підвищуючи вік, клоунська влада доб'ється того, що українці просто плюнуть на державне пенсійне забезпечення і шукатимуть шляхи для самостійного забезпечення своєї старості. А злодії при владі тільки цього й хочуть: баба з воза...
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:03
Амвросий написав: espanol написав:
Щоб населення за 5 років скоротилося на 18%, потрібна повномасштабна війна, бажано ядерна. Хоча навіть в Японії такого не було під час ІІ Світової.
или эпидемия, вроде коронавируса... С другой стороны перепись не делали, так что вполне возможно что население уже сократилось гораздо больше и осталось это только зафиксировать документально.
Интересно, когда пенсионеров не останется, куда будет уходить ЕСВ?
Насчёт сокращения населения, наверное имелось ввиду трудоспособное население, которое отчисляет ЕСВ.
А по поводу того что пенсионеров не будет, то навряд. Бывшие бюджетники, госслужащих и силовики - вот кто будет получать в будущем пенсии. А те за счет которых они получали даже зарплату - будут получать пособие на выживание.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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