Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року...

Додано: Нед 07 чер, 2020 13:29

Закон о том, что люди могут сами себе откладывать на свою пенсию, не государственную, приняли ещё в 2003 году! Закон 1057ии 1058, Есть на сайте минсоцполитики. Но, не многим сказали) А уже с 2009 года кто знал и делал, уже получают две пенсии!! Свою и гос, если есть). Мы в семье имеем несколько программ накопительных и себе и ребёнку. И уже 5 лет их платим. Программы на 20 лет. У ребёнка закончиться программа в 25 лет. У меня в 55. И уже 5 лет помогаем другим людям Обеспечить себе и своим семьям будущее и защиту здоровья и жизни. Обращайтесь, будем рады помочь!! С Ув. Андрей. 0967437376.