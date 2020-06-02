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Пенсійний вік в Україні підвищать
вже з наступного року...

Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 08:02

  espanol написав:Щоб населення за 5 років скоротилося на 18%, потрібна повномасштабна війна, бажано ядерна. Хоча навіть в Японії такого не було під час ІІ Світової.


или эпидемия, вроде коронавируса... С другой стороны перепись не делали, так что вполне возможно что население уже сократилось гораздо больше и осталось это только зафиксировать документально.

Интересно, когда пенсионеров не останется, куда будет уходить ЕСВ?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:43

Збільшуючи необхідний стаж і підвищуючи вік, клоунська влада доб'ється того, що українці просто плюнуть на державне пенсійне забезпечення і шукатимуть шляхи для самостійного забезпечення своєї старості. А злодії при владі тільки цього й хочуть: баба з воза...
augur
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:03

  Амвросий написав:
  espanol написав:Щоб населення за 5 років скоротилося на 18%, потрібна повномасштабна війна, бажано ядерна. Хоча навіть в Японії такого не було під час ІІ Світової.


или эпидемия, вроде коронавируса... С другой стороны перепись не делали, так что вполне возможно что население уже сократилось гораздо больше и осталось это только зафиксировать документально.

Интересно, когда пенсионеров не останется, куда будет уходить ЕСВ?

Насчёт сокращения населения, наверное имелось ввиду трудоспособное население, которое отчисляет ЕСВ.
А по поводу того что пенсионеров не будет, то навряд. Бывшие бюджетники, госслужащих и силовики - вот кто будет получать в будущем пенсии. А те за счет которых они получали даже зарплату - будут получать пособие на выживание.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:30

Что курят в Минсоцполитике? Какой может быть "перехід до фондованої системи пенсійного забезпечення" без наличия нормального фондового рынка в стране???
Все классные акции по карманам у олигархов.
sveneld83
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:41

Кто пишет такие де*** посты? Зачем вы обманываете людей? Зачем раздракониваете их,у***?! Нынешняя власть НИКАКОГО отношения к этому повышению не имеет,она ещё ничего не повышала! Эту схему установили в 2011-м году,когда был Янукович президентом,каждый год добавлялось по полгода,и вот,наконец в 2021-м дойдет до 60-ти. Что тут нового?! Зачем это до сих пор мусолить? А люди,при***,ведутся,лишь бы потрандеть.
finuser394
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:29

Закон о том, что люди могут сами себе откладывать на свою пенсию, не государственную, приняли ещё в 2003 году! Закон 1057ии 1058, Есть на сайте минсоцполитики. Но, не многим сказали) А уже с 2009 года кто знал и делал, уже получают две пенсии!! Свою и гос, если есть). Мы в семье имеем несколько программ накопительных и себе и ребёнку. И уже 5 лет их платим. Программы на 20 лет. У ребёнка закончиться программа в 25 лет. У меня в 55. И уже 5 лет помогаем другим людям Обеспечить себе и своим семьям будущее и защиту здоровья и жизни. Обращайтесь, будем рады помочь!! С Ув. Андрей. 0967437376. www.facebook.com/eurolifednepr
konderx
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:32

Учитывая средний возраст жизни в стране ...
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:51

Re: Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року.

Не вижу смысла работать в белую по солидарке больше 15 лет. Разница с полным стажем вообще ни о чем.
В накопительной людей тупо обворуют. Или скачком курса при очередном кризисе или дефолте или инфляцией.
Когда то в начале 90-х при гиперинфляции меня бабуля заставляла летом подрабатывать в колхозе. Целое лето я проишачил, а в ноябре я получил зарплату и смог купить всего лишь 7 пачек мороженого в стаканчике.
С накопительной пенсией будет ровно тоже самое. Это еще хитрее кидок чем с солидарной.
Или пусть открывают валютные счета.

Кто то скажет что у нас нет гиперинфляции.
Поживем, увидим, как там было в Аргентине. Во сколько раз у нас увеличилась стоимость товара лет за тридцать? Как раз срок для накопления.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:31

  finuser394 написав:Кто пишет такие де*** посты? Зачем вы обманываете людей? Зачем раздракониваете их,у***?! Нынешняя власть НИКАКОГО отношения к этому повышению не имеет,она ещё ничего не повышала! Эту схему установили в 2011-м году,когда был Янукович президентом,каждый год добавлялось по полгода,и вот,наконец в 2021-м дойдет до 60-ти. Что тут нового?! Зачем это до сих пор мусолить? А люди,при***,ведутся,лишь бы потрандеть.

В статтею также указывается о обязательном страховом стаже, который тоже повышается. А его вводил Порошенко.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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