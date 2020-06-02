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Додано: Нед 07 чер, 2020 13:51
Re: Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року.
Не вижу смысла работать в белую по солидарке больше 15 лет. Разница с полным стажем вообще ни о чем.
В накопительной людей тупо обворуют. Или скачком курса при очередном кризисе или дефолте или инфляцией.
Когда то в начале 90-х при гиперинфляции меня бабуля заставляла летом подрабатывать в колхозе. Целое лето я проишачил, а в ноябре я получил зарплату и смог купить всего лишь 7 пачек мороженого в стаканчике.
С накопительной пенсией будет ровно тоже самое. Это еще хитрее кидок чем с солидарной.
Или пусть открывают валютные счета.
Кто то скажет что у нас нет гиперинфляции.
Поживем, увидим, как там было в Аргентине. Во сколько раз у нас увеличилась стоимость товара лет за тридцать? Как раз срок для накопления.
Зе-Чмо
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:31
В статтею также указывается о обязательном страховом стаже, который тоже повышается. А его вводил Порошенко.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Нед 07 чер, 2020 15:31
Додано: Нед 07 чер, 2020 15:54
Маніпулюють в заголовку.
Вік виходу на пенсію залежить від страхового пенсійного стажу, який кожний рік збільшується.
В 60 років всім будуть платити як не пенсію (більшу) - є стаж, так соціальну допомогу (меншу) немає стажу.
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