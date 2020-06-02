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Пенсійний вік в Україні підвищать
вже з наступного року...

Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:32

Учитывая средний возраст жизни в стране ...
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:51

Re: Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року.

Не вижу смысла работать в белую по солидарке больше 15 лет. Разница с полным стажем вообще ни о чем.
В накопительной людей тупо обворуют. Или скачком курса при очередном кризисе или дефолте или инфляцией.
Когда то в начале 90-х при гиперинфляции меня бабуля заставляла летом подрабатывать в колхозе. Целое лето я проишачил, а в ноябре я получил зарплату и смог купить всего лишь 7 пачек мороженого в стаканчике.
С накопительной пенсией будет ровно тоже самое. Это еще хитрее кидок чем с солидарной.
Или пусть открывают валютные счета.

Кто то скажет что у нас нет гиперинфляции.
Поживем, увидим, как там было в Аргентине. Во сколько раз у нас увеличилась стоимость товара лет за тридцать? Как раз срок для накопления.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:31

  finuser394 написав:Кто пишет такие де*** посты? Зачем вы обманываете людей? Зачем раздракониваете их,у***?! Нынешняя власть НИКАКОГО отношения к этому повышению не имеет,она ещё ничего не повышала! Эту схему установили в 2011-м году,когда был Янукович президентом,каждый год добавлялось по полгода,и вот,наконец в 2021-м дойдет до 60-ти. Что тут нового?! Зачем это до сих пор мусолить? А люди,при***,ведутся,лишь бы потрандеть.

В статтею также указывается о обязательном страховом стаже, который тоже повышается. А его вводил Порошенко.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:31

  espanol написав:Щоб населення за 5 років скоротилося на 18%, потрібна повномасштабна війна, бажано ядерна.
Население может сократится путём смены гражданства. Да и даже не гражданство главное, а фактически проживающее население. Налоговые резиденты.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:54

Маніпулюють в заголовку.
Вік виходу на пенсію залежить від страхового пенсійного стажу, який кожний рік збільшується.
В 60 років всім будуть платити як не пенсію (більшу) - є стаж, так соціальну допомогу (меншу) немає стажу.
Квесторе_поверніться
 
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