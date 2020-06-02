Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року...

Додано: Нед 07 чер, 2020 13:51

Не вижу смысла работать в белую по солидарке больше 15 лет. Разница с полным стажем вообще ни о чем.

В накопительной людей тупо обворуют. Или скачком курса при очередном кризисе или дефолте или инфляцией.

Когда то в начале 90-х при гиперинфляции меня бабуля заставляла летом подрабатывать в колхозе. Целое лето я проишачил, а в ноябре я получил зарплату и смог купить всего лишь 7 пачек мороженого в стаканчике.

С накопительной пенсией будет ровно тоже самое. Это еще хитрее кидок чем с солидарной.

Или пусть открывают валютные счета.



Кто то скажет что у нас нет гиперинфляции.

Поживем, увидим, как там было в Аргентине. Во сколько раз у нас увеличилась стоимость товара лет за тридцать? Как раз срок для накопления.

Зе-Чмо