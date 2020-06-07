|
|
|
Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:32
Учитывая средний возраст жизни в стране ...
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3934
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 1199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:51
Не вижу смысла работать в белую по солидарке больше 15 лет. Разница с полным стажем вообще ни о чем.
В накопительной людей тупо обворуют. Или скачком курса при очередном кризисе или дефолте или инфляцией.
Когда то в начале 90-х при гиперинфляции меня бабуля заставляла летом подрабатывать в колхозе. Целое лето я проишачил, а в ноябре я получил зарплату и смог купить всего лишь 7 пачек мороженого в стаканчике.
С накопительной пенсией будет ровно тоже самое. Это еще хитрее кидок чем с солидарной.
Или пусть открывают валютные счета.
Кто то скажет что у нас нет гиперинфляции.
Поживем, увидим, как там было в Аргентине. Во сколько раз у нас увеличилась стоимость товара лет за тридцать? Как раз срок для накопления.
Зе-Чмо
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2888
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 579 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:31
finuser394 написав:
Кто пишет такие де*** посты? Зачем вы обманываете людей? Зачем раздракониваете их,у***?! Нынешняя власть НИКАКОГО отношения к этому повышению не имеет,она ещё ничего не повышала! Эту схему установили в 2011-м году,когда был Янукович президентом,каждый год добавлялось по полгода,и вот,наконец в 2021-м дойдет до 60-ти. Что тут нового?! Зачем это до сих пор мусолить? А люди,при***,ведутся,лишь бы потрандеть.
В статтею также указывается о обязательном страховом стаже, который тоже повышается. А его вводил Порошенко.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
-
cannabis_ua
-
-
- Повідомлень: 2801
- З нами з: 27.02.09
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 585 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 07 чер, 2020 15:31
espanol написав:
Щоб населення за 5 років скоротилося на 18%, потрібна повномасштабна війна, бажано ядерна.
Население может сократится путём смены гражданства. Да и даже не гражданство главное, а фактически проживающее население. Налоговые резиденты.
-
Grover
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 05.04.11
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 чер, 2020 15:54
Маніпулюють в заголовку.
Вік виходу на пенсію залежить від страхового пенсійного стажу, який кожний рік збільшується.
В 60 років всім будуть платити як не пенсію (більшу) - є стаж, так соціальну допомогу (меншу) немає стажу.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33758
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1686 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 чер, 2020 17:59
Та скасуйте вже ті пенсії і буде вам щастя.
-
bubapanda
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 07.06.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 чер, 2020 07:34
Забезпечити собі старість? Ви на приколі чи що? Ми забезпнчуєм старість теперішнім пенсіонерам, а з вашими підвищеннями пенсійного віку ще не факт, що теперішня молодь доживе до пенсійного віку.
-
makwolf
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 чер, 2020 08:39
Бред.Останутся без пенсии?! Такого быть не может!
-
nata000077
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 чер, 2020 09:34
Никакого повышения пенсионного возраста в Украине не будет.
-
us5mtm2020
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 21.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 чер, 2020 16:20
Возможность работы???? Какая? Меня сократили после 30 лет непрерывного стажа. Какая возможность, гдеее?
-
lapatysi4ka_av
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|179
|
|
|0
|140
|
Пон 08 чер, 2020 14:25
R2
|
|0
|200
|
Пон 08 чер, 2020 11:18
R2
|