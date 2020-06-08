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Пенсійний вік в Україні підвищать
вже з наступного року...

Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:37

Просто половина не доживе до отримання пенсій. І хто виграє в цьому не важко здогадатия.Я таке вже бачив . Сьогодні останній день на роботі а завтра похоронили і навіщо тоді така пенсія
avk100724
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:57

  Shram написав:
  espanol написав:Щоб населення за 5 років скоротилося на 18%, потрібна повномасштабна війна, бажано ядерна. Хоча навіть в Японії такого не було під час ІІ Світової.


Возможно речь о том, что всё таки в ближайшие годы проведут перепись населения. И окажется что в наличии не 42 млн человек, а всего 34 млн (минус 18%).


18% подібно взагалі з другої опери:
«Якщо нічого не змінювати, то до 2030 року коефіцієнт заміщення буде не більше 18%, тобто при зарплаті в 10 тис. гривень при виході на пенсію людина зможе отримати тільки 1800 гривень. А якщо будуть працювати всі три ступені пенсійної системи, то коефіцієнт заміщення може вирости до 58%», – вважає Олена Сотскова.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/p ... 85585.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:07

Є вихід нехай держава не плодить льготних пенсіонерів за особливі заслуги перед владою раз. І друге ,віддасть гроші ,що здирає на війну з нас в пенсійний фонд
oledsova024
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