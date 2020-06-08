Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року...
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espanol написав:Щоб населення за 5 років скоротилося на 18%, потрібна повномасштабна війна, бажано ядерна. Хоча навіть в Японії такого не було під час ІІ Світової.
Возможно речь о том, что всё таки в ближайшие годы проведут перепись населения. И окажется что в наличии не 42 млн человек, а всего 34 млн (минус 18%).
18% подібно взагалі з другої опери:
«Якщо нічого не змінювати, то до 2030 року коефіцієнт заміщення буде не більше 18%, тобто при зарплаті в 10 тис. гривень при виході на пенсію людина зможе отримати тільки 1800 гривень. А якщо будуть працювати всі три ступені пенсійної системи, то коефіцієнт заміщення може вирости до 58%», – вважає Олена Сотскова. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/p ... 85585.html