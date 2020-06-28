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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 чер, 2020 17:37
Просто половина не доживе до отримання пенсій. І хто виграє в цьому не важко здогадатия.Я таке вже бачив . Сьогодні останній день на роботі а завтра похоронили і навіщо тоді така пенсія
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:57
18% подібно взагалі з другої опери:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 09 чер, 2020 15:07
Є вихід нехай держава не плодить льготних пенсіонерів за особливі заслуги перед владою раз. І друге ,віддасть гроші ,що здирає на війну з нас в пенсійний фонд
Додано: Вів 09 чер, 2020 17:03
манипулятивный заголовок.Позор автору !
схема ступенчатого повышения пенсионного возраста была принята в угоду МВФ еще несколько лет назад, переход к начислению по страховому стажу принят в 2017г, а не вчера.
Додано: Вів 09 чер, 2020 17:21
Re: Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року.
Це якась тормознута та дуже погано сформульована замітка ...
Про 60 років з 2021 року - це про те , що до 2021 року жінки ще могли виходити на пенсію до 60 років . Ну і плюс оте все інше - навіть не розумію - це просто таке собі нагадування для молоді ? Працюйте офіційно - заробляйте стаж ?
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:06
Re: Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року.
И что здесь сделано для людей? Кучка барыг в правительстве зарабатывают на населении, которое в перспективе ничего не будет иметь. В чем вообще выражаются рабочие государственные функции и само государство?
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Додано: Сер 08 лип, 2020 00:15
makwolf
вроде предельно ясно нарисовали, что с тобой будет
будешь на помойке с 45 лет
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:58
Re: Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року.
я с 30 задумался, как защититься. только эмиграция, пенсия в евросоюзе больше никак
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:33
Заголовок статті, як завжди, для того, щоб побільше розбурлити потенційних читачів, а потім ще і назбирати коментів.
Пенсійний вік не "ВЖЕ" з наступного року, а в наступному році буде останнє підвищення для жінок згідно з реформою 10-річної давнини.
Та і реформа про стаж досить раціональна, але для такого висновку треба просто вміти тверезо дивитися на речі і просто глянути на вікову піраміду України, де, на жаль, катастрофа погірше, ніж в економіці. Тобто фактично це все плата за те, що середньостатистичні українці ліниві в розмноженні вже декілька поколінь: в зону робочої сили попадає все менше молоді (через те, що її менше народилося), аніж вибуває з робочої сили в пенсійну групу.
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