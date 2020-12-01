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ФОП і РРО
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Друзі ФОПи
Готуємось до акції на початку грудня (буде проінформовано додатково), долучаємо всіх підприємців до основної групи Вайберу та до місцевих груп.
Робимо все, щоб досягти перемоги!

#SaveФОП - Україна
https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w

Фейсбук сторінка Підприємці України/#SaveФОП
https://www.facebook.com/dorotych/

Telegram
https://t.me/savefop

#SaveФОП

#SaveФОП - Загальноукраїнський
https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w

#SaveФОП - Кривой Рог
https://invite.viber.com/?g2=AQB5k9201% ... OyD7LfeK6U

#SaveФОП- Николаев/Херсон
https://invite.viber.com/?g2=AQBXEXCE8e ... xE%2BqvPVg

#SaveФОП - Ярмарки
https://invite.viber.com/?g2=AQAQLrFLfQ ... uG8dddm8Tp

#SaveФОП - Полтава
https://invite.viber.com/?g2=AQAqXHcKWo ... elnr7GC0xj

#SaveФОП - Миргород
https://invite.viber.com/?g2=AQA4MiHCWU ... NFW324AB9Y

#Save ФОП - Чернiгiв
https://invite.viber.com/?g2=AQAxhY91Ou ... ubJtSgMC5b

#SaveФОП - Черкаси
https://invite.viber.com/?g2=AQAxwkoWev ... NbTP3dm737

#SaveФОП - Тернопільщина
https://invite.viber.com/?g2=AQAttmO6YD ... kSOHHQTnFv

#SaveФОП - Буковина
https://invite.viber.com/?g2=AQAgRvn0%2 ... pY%2FIZ%2F

#SaveФОП - Сумщина
https://invite.viber.com/?g2=AQAIQENweL ... TcoTIrLW1K

#SaveФОП - Закарпаття
https://invite.viber.com/?g2=AQBa5Aik%2 ... ygYdZh2zCN

#SaveФОП - Стрийщина
https://invite.viber.com/?g2=AQAvQ4kSvP ... i%2FjeUI7z

#SaveФОП - Умань
https://invite.viber.com/?g2=AQBK9SkIvd ... d5ts%2BCsL

#SaveФОП - Рівненщина
https://invite.viber.com/?g2=AQBmrAnCn9 ... lxcIT51FG4

#SaveФОП - Одесса
https://invite.viber.com/?g2=AQAu1oNHp% ... 4pl1BfLM0g

#SaveФОП - ВОЛИНЬ
https://invite.viber.com/?g2=AQBFG3abWG ... bVha4C%2Fg

#SaveФОП- Донбасс
https://invite.viber.com/?g2=AQApDnFN8% ... vA8vcLrOEK

#SaveФОП- Львів
https://invite.viber.com/?g2=AQAwG493w6 ... atwQvfGwOT

#SaveФОП - Луганщина
https://invite.viber.com/?g2=AQAK%2FeGW ... Zb27uMynBl

#SaveФОП - Прикарпаття
https://invite.viber.com/?g2=AQAODYXh44 ... snamTPqvse

#SaveФОП - Запорожье
https://invite.viber.com/?g2=AQBM5KgCcv ... BNAahJz64N

#SaveФОП - Київ
https://invite.viber.com/?g2=AQANmjNUaU ... ybUlllA6Xj

#SaveФОП - Днепропетровщина
https://invite.viber.com/?g2=AQBJ3JFCSD ... Fo%2BFw%2B

#SaveФОП - Хмельницький
https://invite.viber.com/?g2=AQA95KaNnF ... 1%2F7ENOHy

#SaveФОП - ХАРЬКОВ
https://invite.viber.com/?g2=AQBytn518i ... kPBHP5CtoV

#SaveФОП - КРОПИВНИЦЬКИЙ
https://invite.viber.com/?g2=AQAnYx8E%2 ... A2FkEbU%2B

#SaveФОП - Ніжин
https://invite.viber.com/?g2=AQBMsOgPKp ... 6MBjJhzA2V

#SaveФОП - Житомир
https://invite.viber.com/?g2=AQAxJXykQm ... xnIqg71Q5P

#SaveФОП - Мариуполь
https://invite.viber.com/?g2=AQB694D94b ... bSk0CgwWig

#SaveФОП - Конотоп
https://invite.viber.com/?g2=AQBn00ERKV ... a2alxIOm2r

#SaveФОП - Дрогобич ,Трускавець
https://invite.viber.com/?g2=AQB9N01t4A ... 6zRnNkJvoD

#SaveФОП - Теофіполь
https://invite.viber.com/?g2=AQB7p%2BSN ... 4iJxZxnvNj

#SaveФОП - Буча
https://invite.viber.com/?g2=AQAegtToPJ ... 4Nx0KaOTES

#SaveФОП - Шостка:
https://invite.viber.com/?g2=AQB6vmHDd8 ... ru50q7KROS

#SaveФОП - Ирпень
https://invite.viber.com/?g2=AQB07H7QMe ... 2Bl0gO6XkH

#SaveФОП - Бородянка
https://invite.viber.com/?g2=AQBo8msvEW ... KOVb%2BwZp

#SaveФОП - Вінниця
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#SaveФОП - Україна
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:44

  Долярчик написав:Друзі ФОПи
Готуємось до акції на початку грудня (буде проінформовано додатково), долучаємо всіх підприємців до основної групи Вайберу та до місцевих груп.
Робимо все, щоб досягти перемоги!

#SaveФОП - Україна
https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w

Фейсбук сторінка Підприємці України/#SaveФОП
https://www.facebook.com/dorotych/



Вы только там поосторожнее будьте с одним из ваших защитников
https://www.youtube.com/watch?v=Op3dqxTD9RU
https://wz.lviv.ua/news/419933-aktyvist ... nii-biznes
а то будет как у нас обычно в стиле "поматросят и бросят" :roll:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 28 лис, 2020 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:51

  Alex2007 написав:
  Долярчик написав:Друзі ФОПи
Готуємось до акції на початку грудня (буде проінформовано додатково), долучаємо всіх підприємців до основної групи Вайберу та до місцевих груп.
Робимо все, щоб досягти перемоги!

#SaveФОП - Україна
https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w

Фейсбук сторінка Підприємці України/#SaveФОП
https://www.facebook.com/dorotych/



Вы только там поосторожнее будьте с одним из ваших защитников
https://www.youtube.com/watch?v=Op3dqxTD9RU
https://wz.lviv.ua/news/419933-aktyvist ... nii-biznes
а то будет как у нас обычно в стиле "поматросят и бросят" :roll:

Та колись, організатори стукали у всі двері допомоги...
А, взагалі, то наш рух аполітичний!!!

п. с.
Там, на фото, ліворуч руки Педро - Кеті, яка має магазин у Вікторії Ґарденс, а праворуч - Леся з ринку Провесінь!
Я біля тих дівчат теж неодноразово був поруч ;)

п. с. 2
На 01.12.2020 теж їду в Київ під ВР!

Тож, може мене ще й у новинах по ТВ покажуть! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:05

Нічого не буде...

  flyman написав:можуть ФОПи долярчики возбудитися, напр. на касові апарати

Навряд-чи 🤔
Сильний/міцний рух #SaveФОП, до якого я входив і активно брав участь рік тому - вже мене не вставляє//не збуджує🧞
А без Успіху - їм буде важко! :D

Та й порозділювались вони на 2-3 частини...
А відомо ж з давніх-давен: В ЄДНОСТІ сила народу!©®™
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 15:59

Не з того боку роблять всіх разом))

Подивитись відео - так все, наче, просто-легко.
А не пояснюють, що якщо ти хоч без найманих працівників і хоч торгуєш до мільйона грн - але на другій групі/категорії - то зобов'язаний поставити РРО!
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 21:10

Успіх
А де слава ЗЕ і ми зробили їх разом? Га? :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 22:23

Re: ФОП і РРО

Успіх написав:Подивитись відео - так все, наче, просто-легко.
А не пояснюють, що якщо ти хоч без найманих працівників і хоч торгуєш до мільйона грн - але на другій групі/категорії - то зобов'язаний поставити РРО!
Про 3ью они тоже не сказали
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 08:03

Успіх Та з того боку, з того, Зе влада любить ідіотів які її обрали, але зате ж без Порошенко, вірно? :mrgreen:. Ти все любиш козиряти, що ти білий ФОП і тобі боятися нічого і це дійсно так, але це було, при клятому Порошенко, а зараз все по іншому, по зробленому всіх вас разом, читай, насолоджуйся своїм вибором і чекай гостей від ЗЕ влади :mrgreen: Це твій кіоск? :wink:

Мінімальний штраф - 51 000 грн: сумські підприємці мають надавати документи про походження товарів
Ця сума є найменшою, говорить начальник управління захисту споживачів головного управління Держпродспоживслужби в області Володимир Єщенко. “Це - найнезначніший розмір штрафу. За різні порушення він може складати 68 тис. грн, 100 тис., 340 тис. і т.д.”, - зазначив він.
https://www.0542.ua/news/2813198/minima ... na-tovariv
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Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:53

Re: ФОП і РРО

кто знает, почему терминалы поотключали в киосках?

типа продажи должны быть только с РРО, так что пока их нет - все продают за нал?
Shaman
 
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