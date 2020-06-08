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Как купить золото в Украине?
(биржевое, НЕ слитки)

Как купить золото в Украине? (биржевое, НЕ слитки)
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:15

Как купить золото в Украине? (биржевое, НЕ слитки)

Хочется как-то обезопасить свои сбережения от дымящихся печатных станков по всему миру. Прочитал, что золото - хороший хедж доллару. Доллар падает - золото растет, и наоборот.

И вот возник вопрос, а как можно купить золото, в котором можно держать сбережения, из Украины? Речь не о нае..ве под названием банковские золотые слитки, где вход рубль, выход два. А именно о том самом золоте, которое которое торгуется на биржах и в котором держит часть своих сбережений развитый мир.

Это делается через каких-то посредников, как с ценными бумагами? Расскажите плз, кто в курсе.
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