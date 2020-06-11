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Збитки державі понад 850 млн грн: директора філії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:29
Пропонуємо до обговорення:
Директора філії ПАТ “Українська залізниця” підозрюють у службовій недбалості — він здійснював видобування корисних копалин без оформлення спеціальних дозволів, чим завдав збитків довкіллю на 850 млн грн.
Дивися повний текст Збитки державі понад 850 млн грн: директора філії \"Укрзалізниці\" підозрюють у службовій недбалості
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:30
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