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Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 чер, 2020 12:49
Курортна нерухомість представляє інтерес для тих, хто хоче поєднати інвестування особистих коштів з отриманням доходу від його здачі в оренду.
Куди вигідно інвестувати, яка вартість нерухомості і отримана сума орендної плати і яку прибутковість можна отримати?
Сьогодні розглянемо одні з найпопулярніших курортів європейських країн, таких як:
Франція. Лазурний берег
Іспанія. Торрев'єха
Італія. Сицилія
Хорватія
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