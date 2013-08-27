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Ищем инвестора (проект
по металлообработке)

Ищем инвестора (проект по металлообработке)
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:16

Ищем инвестора (проект по металлообработке)

Команда профессионалов заинтересована в привлечении стратегического инвестора для реализации инвестиционного проекта в отрасли металлообработки (теплотехнические изделия).
Преимущества проекта:
1. Высокий рыночный потенциал на украинском и внешнем рынке.
2. Значительный опыт и высокая степень профессионализма команды проекта (управленческий, производственный менеджмент)
3. Наличие инновационных конструктивных решений.
4. Диверсификация деятельности для минимизации сезонных перепадов сбыта.
5. Поэтапная реализация, начиная с опытно-экспериментальной стадии.

Дислокация производства – Киевская область.

Смета первой стадии 200 000 евро. Масштабирование с увеличением мощностей по мере выхода на рынок.

Ожидаемые показатели экономической эффективности 1-й стадии в виде замкнутого проекта:
Период окупаемости - PB, мес. 26
Средняя норма рентабельности - ARR, 65,39 %
Чистый приведенный доход – NPV 343 106 евро
Индекс прибыльности - PI 3,00
Внутренняя норма рентабельности - IRR, 62,23 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, 27,06%


Андрей Викторович
E-mail: bfmgroup@ukr.net
Тел.: +380960429457
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:35

Кредитуем под залог недвижимости 0689800522 Юля
ylia_finans
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:44

  ylia_finans написав:Кредитуем под залог недвижимости 0689800522 Юля

Забавный драйв с частными внебанковскими займами под залог недвижимости.
Юридической защиты - ноль. И в отношении заемщика, и в отношении кредитора. У кого юристы будут зубастее.
Не работает ни по ипотеке, ни по Репо.
И зачем ввязываться в вещи, при которых можно потерять все?
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Повідомлень: 24
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:27

Это Ваше мнение. Не все могут оформить в банке и занимает много времени. Мы работаем по ипотеке и договору займа. Всё честно и прозрачно. Нотариальное заключение сделки.
ylia_finans
 
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