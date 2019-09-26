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Finance.ua: Рейтинг
дебетових карток

Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:05

  clientage написав:хай Сима задумается :(

Если Сима задумается - нам ничего не останется )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:05

  clientage написав:uaprofi, ну зачем же так?
В тарифах 0.5%, значит 0.0 :)
Я б и пост прибрал, чо фулюганить?


тут на данный момент спорный вопрос - после "стейков" - я буду только рад если они там комиссия даже 2% за пополнение поставят, если больше людей узнает что она пополняетсся бесплатно и им прийдётся менять тарифы
как результат отток клиент с бигемота - что не может не радовать
как Вы понимаете сам я выкладывать этот канал не буду - пускай может журналисты финанс.юа изучат продукт и всё выложат - вот тогда им и будет заслуженная благодарочка
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:07

  clientage написав:Так там Мастер вставили в сравнилку, а про Визу


мастер спонсор)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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