Finance.ua: Рейтинг дебетових карток

Если Сима задумается - нам ничего не останется )
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 18 чер, 2020 23:05
Додано: Чет 18 чер, 2020 23:05
тут на данный момент спорный вопрос - после "стейков" - я буду только рад если они там комиссия даже 2% за пополнение поставят, если больше людей узнает что она пополняетсся бесплатно и им прийдётся менять тарифы
как результат отток клиент с бигемота - что не может не радовать
как Вы понимаете сам я выкладывать этот канал не буду - пускай может журналисты финанс.юа изучат продукт и всё выложат - вот тогда им и будет заслуженная благодарочка
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Чет 18 чер, 2020 23:07
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:13
Сделал такую же табличку и по кредиткам.
Правда там часть информации уже устарело.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:31
введите пункт о платности выхода по манисенду ... так что видсоточку можете выкинуть
Додано: Суб 20 чер, 2020 18:42
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