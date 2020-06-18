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Finance.ua: Рейтинг
дебетових карток

Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:05

  clientage написав:хай Сима задумается :(

Если Сима задумается - нам ничего не останется )
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:05

  clientage написав:uaprofi, ну зачем же так?
В тарифах 0.5%, значит 0.0 :)
Я б и пост прибрал, чо фулюганить?


тут на данный момент спорный вопрос - после "стейков" - я буду только рад если они там комиссия даже 2% за пополнение поставят, если больше людей узнает что она пополняетсся бесплатно и им прийдётся менять тарифы
как результат отток клиент с бигемота - что не может не радовать
как Вы понимаете сам я выкладывать этот канал не буду - пускай может журналисты финанс.юа изучат продукт и всё выложат - вот тогда им и будет заслуженная благодарочка
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:07

  clientage написав:Так там Мастер вставили в сравнилку, а про Визу


мастер спонсор)))
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:13

Сделал такую же табличку и по кредиткам.
Правда там часть информации уже устарело.
Рейтинг кредитных карт с кешбеком
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:31

введите пункт о платности выхода по манисенду ... так что видсоточку можете выкинуть
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 18:42

  IMPRINTER написав:введите пункт о платности выхода по манисенду ... так что видсоточку можете выкинуть

А нефиг было по 5-10 лимонов гонять... Свинорылы 80-левел, понимаешь... Разозлили бедных банкиров :)
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 12:47

Дякую. Дуже корисно
stepan_ua
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 18:16

Re: Finance.ua: Рейтинг дебетових карток

"7. Комфорт/Ультра, Альфа-Банк"

Так вже вроді знята з виробництва - пропонують білі, чорні, сірі...
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Ну в Приваті за замовчуванням відсотки на залишок не нараховуються, а потрібно власними ручками підключити депозитну властивість.
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