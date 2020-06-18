Если Сима задумается - нам ничего не останется )
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 18 чер, 2020 23:05
Додано: Чет 18 чер, 2020 23:05
тут на данный момент спорный вопрос - после "стейков" - я буду только рад если они там комиссия даже 2% за пополнение поставят, если больше людей узнает что она пополняетсся бесплатно и им прийдётся менять тарифы
как результат отток клиент с бигемота - что не может не радовать
как Вы понимаете сам я выкладывать этот канал не буду - пускай может журналисты финанс.юа изучат продукт и всё выложат - вот тогда им и будет заслуженная благодарочка
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: Чет 18 чер, 2020 23:07
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:13
Сделал такую же табличку и по кредиткам.
Правда там часть информации уже устарело.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:31
введите пункт о платности выхода по манисенду ... так что видсоточку можете выкинуть
Додано: Суб 20 чер, 2020 18:42
Додано: Вів 23 чер, 2020 18:16
Re: Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
"7. Комфорт/Ультра, Альфа-Банк"
Так вже вроді знята з виробництва - пропонують білі, чорні, сірі...
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:20
Ну в Приваті за замовчуванням відсотки на залишок не нараховуються, а потрібно власними ручками підключити депозитну властивість.
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