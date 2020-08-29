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Finance.ua: Рейтинг
дебетових карток

Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:57

Полная бредятина, как по мне на данный момент интересна Visa Gold оптимальный + Аваль, и проценты так себе. И пользование на шару, И лимиты сам себе выбираешь. И пол ляма туда не страшно закинуть, Даже приват стремноватый и жлобоватый стал.
tigr-uu
 
Повідомлень: 748
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Подякував: 178 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:02

  tigr-uu написав:Полная бредятина

Я смотрю, вы ещё тот "специалист"! :mrgreen:

  tigr-uu написав:Visa Gold оптимальный + Аваль

Думаю, кроме вас, она мало кому интересна. Особенно учитывая факт, что данный тарифный пакет уже упразднён. А вы не знали :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:15

в інструкції монобанка 7% Нарахування відсотків на залишок власних коштів , а не 10%!
vitaliy_panchuk
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Повідомлень: 18
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:56

  vitaliy_panchuk написав:в інструкції монобанка 7% Нарахування відсотків на залишок власних коштів , а не 10%!

Все давно в курсе, с 1 сентября.
Vorlon
 
Повідомлень: 8995
З нами з: 14.06.13
Подякував: 438 раз.
Подякували: 956 раз.
 
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