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Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:57
Полная бредятина, как по мне на данный момент интересна Visa Gold оптимальный + Аваль, и проценты так себе. И пользование на шару, И лимиты сам себе выбираешь. И пол ляма туда не страшно закинуть, Даже приват стремноватый и жлобоватый стал.
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tigr-uu
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:02
tigr-uu написав:
Полная бредятина
Я смотрю, вы ещё тот "специалист"!
tigr-uu написав:
Visa Gold оптимальный + Аваль
Думаю, кроме вас, она мало кому интересна. Особенно учитывая факт, что данный тарифный пакет уже упразднён. А вы не знали
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Vorlon
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Додано: Чет 03 вер, 2020 11:15
в інструкції монобанка 7% Нарахування відсотків на залишок власних коштів , а не 10%!
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vitaliy_panchuk
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Додано: Чет 03 вер, 2020 11:56
vitaliy_panchuk написав:
в інструкції монобанка 7% Нарахування відсотків на залишок власних коштів , а не 10%!
Все давно в курсе, с 1 сентября.
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Vorlon
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