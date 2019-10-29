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Finance.ua: Рейтинг
дебетових карток

Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12345>
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:57

Полная бредятина, как по мне на данный момент интересна Visa Gold оптимальный + Аваль, и проценты так себе. И пользование на шару, И лимиты сам себе выбираешь. И пол ляма туда не страшно закинуть, Даже приват стремноватый и жлобоватый стал.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:02

  tigr-uu написав:Полная бредятина

Я смотрю, вы ещё тот "специалист"! :mrgreen:

  tigr-uu написав:Visa Gold оптимальный + Аваль

Думаю, кроме вас, она мало кому интересна. Особенно учитывая факт, что данный тарифный пакет уже упразднён. А вы не знали :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:15

в інструкції монобанка 7% Нарахування відсотків на залишок власних коштів , а не 10%!
vitaliy_panchuk
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:56

  vitaliy_panchuk написав:в інструкції монобанка 7% Нарахування відсотків на залишок власних коштів , а не 10%!

Все давно в курсе, с 1 сентября.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:02

КОКО дебетка на остаток 9% (от 15к):
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:18

Карта 4. Smart Money MasterCard World Debit, Юнекс Банк уже не актуальная, уже у Юнекс банка есть карта UnexSmart - она намного круче нежели Smart Money. 25% Кешбека, 6% на остаток, можно менять валюту онлайн, платежи в приложении 0%
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:37

Re: Finance.ua: Рейтинг дебетових карток

  KULANDALE написав:25% Кешбека, 6% на остаток, можно менять валюту онлайн, платежи в приложении 0%

Если точнее, то кешбэк до 25% (при оплате нка сумму от 300 грн, выбор только одной категории в месяц) и 5% на остаток от 5000 грн.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:38

  KULANDALE написав:6% на остаток

5% годовых от 5000 грн. Откуда 6%?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:46

  uaprofi написав:
  clientage написав:uaprofi, ну зачем же так?
В тарифах 0.5%, значит 0.0 :)
Я б и пост прибрал, чо фулюганить?


тут на данный момент спорный вопрос - после "стейков" - я буду только рад если они там комиссия даже 2% за пополнение поставят, если больше людей узнает что она пополняетсся бесплатно и им прийдётся менять тарифы
как результат отток клиент с бигемота - что не может не радовать
как Вы понимаете сам я выкладывать этот канал не буду - пускай может журналисты финанс.юа изучат продукт и всё выложат - вот тогда им и будет заслуженная благодарочка

Я Вас умоляю: Вы хотите, чтобы прямым текстом написали о пополнении КДВ через Приват-вклад?
А вы никогда не думали, что журналисты тут - тоже люди, и может, не хотят все выдавать в прямой эфир? :) Ну, или, может, я их идеализирую...
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:47

  tigr-uu написав:Полная бредятина, как по мне на данный момент интересна Visa Gold оптимальный + Аваль, и проценты так себе. И пользование на шару, И лимиты сам себе выбираешь. И пол ляма туда не страшно закинуть, Даже приват стремноватый и жлобоватый стал.

Какие слабые пошли маркетологи в "Авале". Наверно, платят мало :) Даже прорекламировать себя толком не могут :)
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