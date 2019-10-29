Finance.ua: Рейтинг дебетових карток

Я так понимаю, там тогда и Приват можно выкинуть? У него ж вроде 0,5%, минимум 5 грн.
А кого еще? С карты А-Банка можно бесплатно отправить на другой банк с P2P? Они ж вроде раньше все у Привата копировали...
|
|
|
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:53
Я так понимаю, там тогда и Приват можно выкинуть? У него ж вроде 0,5%, минимум 5 грн.
А кого еще? С карты А-Банка можно бесплатно отправить на другой банк с P2P? Они ж вроде раньше все у Привата копировали...
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:19
Вопрос ко всем форумчанам.
Кроме Альфа-банка и Юнекса, у кого-то из банков изменились карты или появились новые, которые стоит отобразить в обновленном рейтинге?
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:26
ShtormK,
- Аккорд Найкраща (8% на остаток),
- ощАд МК и МР +МЗ и бонусная программа -- ток не утоните у них в Тарифах, которые меняются каждые 2 нед
- мож у ОТП чонить найдете? ДГ, Тикетс, Водафон
И мож критерии чуток пересмотрите?
А то "Кур`єрська доставка" є, а "Дістанційне оформлення" немає
Кешбек є, но важливе ж його значення: у Платівки 0.5..1% и тоже ВВЕЛИ ограничение на категории, а у New Card, Укрсіббанк - 5% на любой платеж в инете
И еще прикол у Платівки: общий с Б5 и Пудрой лимит на сам кешбек
И вааще, Платівка эт чиста целевая карта -- для обслуживания депозита, типа КдВ у Привата А вот аналог Приватовской Уни у СЛТ -- эт Б5 в дебетном режиме, т.е. и Б5 нуна в рейтинг вставить, и она обойдет кучу карт
... делайте хоть что-нибудь!
|