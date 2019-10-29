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Finance.ua: Рейтинг
дебетових карток

Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:53

  IMPRINTER написав:введите пункт о платности выхода по манисенду ... так что видсоточку можете выкинуть

Я так понимаю, там тогда и Приват можно выкинуть? У него ж вроде 0,5%, минимум 5 грн.
А кого еще? С карты А-Банка можно бесплатно отправить на другой банк с P2P? Они ж вроде раньше все у Привата копировали...
ShtormK
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:19

Вопрос ко всем форумчанам.
Кроме Альфа-банка и Юнекса, у кого-то из банков изменились карты или появились новые, которые стоит отобразить в обновленном рейтинге?
ShtormK
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:26

ShtormK,
- Аккорд Найкраща (8% на остаток),
- ощАд МК и МР +МЗ и бонусная программа -- ток не утоните у них в Тарифах, которые меняются каждые 2 нед :mrgreen:
- мож у ОТП чонить найдете? ДГ, Тикетс, Водафон

И мож критерии чуток пересмотрите?
А то "Кур`єрська доставка" є, а "Дістанційне оформлення" немає
Кешбек є, но важливе ж його значення: у Платівки 0.5..1% и тоже ВВЕЛИ ограничение на категории, а у New Card, Укрсіббанк - 5% на любой платеж в инете
И еще прикол у Платівки: общий с Б5 и Пудрой лимит на сам кешбек
И вааще, Платівка эт чиста целевая карта -- для обслуживания депозита, типа КдВ у Привата 8) А вот аналог Приватовской Уни у СЛТ -- эт Б5 в дебетном режиме, т.е. и Б5 нуна в рейтинг вставить, и она обойдет кучу карт :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:42

  clientage написав:ShtormK,
- Аккорд Найкраща (8% на остаток),
- ощАд МК и МР +МЗ и бонусная программа -- ток не утоните у них в Тарифах, которые меняются каждые 2 нед :mrgreen:
- мож у ОТП чонить найдете? ДГ, Тикетс, Водафон

И мож критерии чуток пересмотрите?
А то "Кур`єрська доставка" є, а "Дістанційне оформлення" немає
Кешбек є, но важливе ж його значення: у Платівки 0.5..1% и тоже ВВЕЛИ ограничение на категории, а у New Card, Укрсіббанк - 5% на любой платеж в инете
И еще прикол у Платівки: общий с Б5 и Пудрой лимит на сам кешбек
И вааще, Платівка эт чиста целевая карта -- для обслуживания депозита, типа КдВ у Привата 8) А вот аналог Приватовской Уни у СЛТ -- эт Б5 в дебетном режиме, т.е. и Б5 нуна в рейтинг вставить, и она обойдет кучу карт :)

У Аккорда кэшбэк только на карту с кредлимитом... Она по местным критериям не проходит.
А вот с "Ощада" можно что-то взять, это точно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:36

Re: Finance.ua: Рейтинг дебетових карток

  Искатель написав:У Аккорда кэшбэк только на карту с кредлимитом... Она по местным критериям не проходит.

ну тут самый большой % на остаток у дебетки
Ахтунг!
Нуна пересмотреть критерий!! Бо больше 8% наврядли уже у кого есть :P

6. Відсоток на залишок. Типа отак 8)
Деякі банки дають різний відсоток на залишок, в залежності від суми. У цьому випадку в якості основного розглядається відсоток на суму від 20 000 до 100 000 гривень.
Шкала оцінки (за кожен 1% на залишок нараховувалося 0,5 бала):
не нараховується – 0.
меньше 5% річних – 1 бал;
5% річних – 1,5 бали;
6% річних – 2 бали;
7% річних – 2,5 бали;
8% річних – 3 бали;
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:44

Кстати
Хочу выторговать Алке 2..4 балла :)

Наявність кешбеку - за категоріями
Неааа, у неё есть 0.5% на всьоо + до 20% за категориями. Эт лучше Таськиной Платівки

Відсоток на залишок 0% 0.0 з 3.0
У Алки есть и ДохСейф -- субсчет (типа МЗ у Ощада, Эксима, Агриколя) с 7..9%, и есть ощадный (типа Вільного у ПУМБы) с 7%

ПС. И шкалу по "6. Відсоток на залишок" тож нуна пересмотреть :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:54

"Рейтинг" - вообще надо убрать.
Он не имеет смысла ни для кого, кроме составителя этого самого рейтинга.
Карта выбирается по 2м-3м индивидуальным параметрам. На остальные 10 - наплевать.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:23

  mustbe написав:"Рейтинг" - вообще надо убрать.
Он не имеет смысла ни для кого, кроме составителя этого самого рейтинга.
Карта выбирается по 2м-3м индивидуальным параметрам. На остальные 10 - наплевать.

Поддерживаю
Просто Сравнение, Обзор...
И лучше в виде талбицы с возможностью сортировки по критериям, отбора критериев среди предоставленных, с/раз-ворачиваанием тех или иных критериев (и тем самым их откл/вкл) с последующим пересчетом итоговых баллов...
и возможностью тапнуть по любой её ячейке, шобы получить подробности критерия
:P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:50

  clientage написав:Поддерживаю
Просто Сравнение, Обзор...
И лучше в виде талбицы с возможностью сортировки по критериям, отбора критериев среди предоставленных, с/раз-ворачиваанием тех или иных критериев (и тем самым их откл/вкл) с последующим пересчетом итоговых баллов...
и возможностью тапнуть по любой её ячейке, шобы получить подробности критерия
:P :P

Та бесполезно.
Кто-то сверху дал задание: "Нужен рейтинг".
И бедные журналисты пытаются сравнивать красные яблоки, зелёные груши и оранжевые апельсины. Подбирают бессмысленные коэффициенты.
И про таблички с сортировкой - сто раз говорили.
Полный игнор
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:05

  mustbe написав:Кто-то сверху дал задание: "Нужен рейтинг".
И бедные журналисты пытаются сравнивать красные яблоки, зелёные груши и оранжевые апельсины. Подбирают бессмысленные коэффициенты.
И про таблички с сортировкой - сто раз говорили.
Полный игнор

Передавали насчет табличек. И даже ссылку на Вашу в качестве образца.
Но Вы правы. Сверху сказали "нужен рейтинг" :)
ShtormK
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