Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 15 жов, 2020 17:07
Искатель написав:
А вот с "Ощада" можно что-то взять, это точно.
А какую карту "Ощада" лучше взять? Вижу, у них какая-то новая появилась, MORE. Может, её? Кто-то с данной картой сталкивался, что скажет?
ShtormK
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Додано: Чет 15 жов, 2020 17:08
ShtormK написав:
Но Вы правы. Сверху сказали "нужен рейтинг"
Та бог с ним, с этим рейтингом. Его можно просто игнорить, рисуйте там шо хотите.
Но как можно подавать такую информацию в виде воды, а не в виде таблицы - не понимаю
mustbe
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Додано: Чет 15 жов, 2020 17:47
ShtormK написав: Искатель написав:
А вот с "Ощада" можно что-то взять, это точно.
А какую карту "Ощада" лучше взять? Вижу, у них какая-то новая появилась, MORE. Может, её? Кто-то с данной картой сталкивался, что скажет?
Море эт дебетно-кредитная, типа Уни у Привата
МК(тариф МійКомфорт) от ощада у вас есть в рейтинге.
Посмотрите еще на карты(есть бесплатная) в тарифе МійРахунок, эт карта под депозит.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 15 жов, 2020 23:09
clientage написав: ShtormK написав: Искатель написав:
А вот с "Ощада" можно что-то взять, это точно.
А какую карту "Ощада" лучше взять? Вижу, у них какая-то новая появилась, MORE. Может, её? Кто-то с данной картой сталкивался, что скажет?
Море эт дебетно-кредитная, типа Уни у Привата
МК(тариф МійКомфорт) от ощада у вас есть в рейтинге.
Посмотрите еще на карты(есть бесплатная) в тарифе МійРахунок, эт карта под депозит.
Действительно, одна карта Ощадбанка уже есть в рейтинге! Хватит.
Кстати, "Найкращу" от Аккорда добавить не получится. Она не проходит по тому же ограничению, что и "Универсальная" от Привата.
ShtormK
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Додано: Чет 15 жов, 2020 23:19
ShtormK написав:
Кстати, "Найкращу" от Аккорда добавить не получится. Она не проходит по тому же ограничению, что и "Универсальная" от Привата.
Нет, это ДВЕ разных Найкращих: бесплатная дебетка MC Debit и платная (150грн) кредитно-дебетная MC World
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:37
ShtormK написав:
...у кого-то из банков изменились карты или появились новые, которые стоит отобразить в обновленном рейтинге?
1 "КоКоКард, Форвард Банк" — это неправильное название. КОКО КАРТ — это целая линейка продуктов Форваг.
Правильно использовать название "КОКО КАРД (дебетовая), Форвард Банк"
10 Райф-Аваль с августа запустил новые тарифы "Райф-карта" и "Райф-карта+", он на них должен перевести в этом месяце.
13 А-Банк сделал "ребрендинг" КдВ и теперь называет её "Жовта", которая обслуживается в тарифе КдВ, + присоединил её к программе кешбека
https://m.facebook.com/1718240000/posts ... 194603642/
(вот только на маркетингом сайте информацию об этом не нашёл).
ps А как вам рейтинг банков по технологиям и современности?
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MASolomko
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