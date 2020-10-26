Finance.ua: Рейтинг дебетових карток

Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:12

ShtormK написав: КДВ Приватбанка позволяет снимать по 20000 грн каждые 3 часа. КДВ Приватбанка позволяет снимать по 20000 грн каждые 3 часа.

ShtormK написав: Интересуют карты (естественно, дебетовые), которые используются форумчанами для снятия наличных. Интересуют карты (естественно, дебетовые), которые используются форумчанами для снятия наличных.

Это на бумаге красиво написано, но в реалии могут буть немного хуже. Если банкомат имеет мало денежных средств, то он обругается "Банкомат -- это не средство для снятия больших сумм" и выдаст в 10 раз меньше.Форумчане предпочитают платёжные карты Visa ибо по ним "чужие" банкомЁты могут за раз выдать больше денег, чем по картам mastercard. Да и нам интересны карты с бесплатным входом, выходом и обслуживанием -- таких карт единицы. Зачастую, где бесплатный вход, то платный выход и наоборот или есть % за обслуживание.Да и сколько там клиенту надо снять бабосики в месяц? Снятие больших сумм -- единицы или имеют специфический кейс. В добавок есть карты с кешбеком + хорошим депозитным свойством.От сказанного выше следует, что необходимо рассматривать возможность снятия средней суммы кеша в месяц + какое-то количества этих операций. Остальные средства переправляются туда, есть депозитное свойство или погашение кредитных карт -- в основном через P2P или СЭП. Итого задача должна стоять: банк, в котором есть карта с удобным снятием нала и перевод бабосиков на карты другого банка с минимальными затратами.