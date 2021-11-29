Finance.ua: Рейтинг дебетових карток

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 23 лют, 2021 20:08
Объясните каким образом New card УкрСибБанка и White Альфы могут быть ниже Плативки ТАСа в рейтинге?
Додано: Вів 23 лют, 2021 20:19
Дебетки тоже бывают разные: чисто под обслуживание депозитов и платежные.
Вот Платівка чисто под депо, причем нальное
Весь мир на кешлесс переходит, а авторы за обнал 2 балла рисуют..
Там "-2" в самый раз будет
УкСибовская ТуцКард заточена под инет-платежи, бомба под Ковид, а не карта. У УкрСиба вааще нет (адекватных) депо шобы их обслуживать, а авторы загоняют супер-современную карту в отстой. Капец.
Додано: Вів 23 лют, 2021 20:33
Ну, возможность обнала тоже интересна, конечно.
Но - именно "интересна", а не "важна". 2 балла - явный перебор.
Впрочем - понятно, что автор ориентируется на пересичных оленей, а не на здешних свиней.
Поэтому на сами циферки в рейтинге можно вообще не смотреть, они значат чуть менее чем ничего
Додано: Сер 24 лют, 2021 04:58
Додано: Сер 24 лют, 2021 07:17
Насправді там і думати толком немає над чим, все дуже просто. Пишіть яка задача стоїть і ми Вам швидко допоможемо всім селом.
Так даже по депозитной функции Плативка проигрывает. У Альфы можно снять наличку в любом банкомате без комиссии (тут, правда, тоже), потянуть с неё безналом без комиссии или отправить СЭП, купить валюту без овердрафта, погасить с неё кредитку, положить/снять со Сберегательного под 7%, Cash'U лучше, чем 1% на всё, почти на всё. У меня Плативка узается редко только для безкомиссного выхода из ТАСа, и то, надо переться в банкомат и снимать по 2к за раз. А Альфой пользуюсь чуть ли не каждый день.
Додано: Сер 17 бер, 2021 00:07
Додано: Нед 05 гру, 2021 17:20
Чи можна очікувати оновлення даних на грудень 2021? Пропоную добавити карту "Правильна" від Кредобанку, "Райфкарта" від Райффайзену.
Додано: Вів 07 гру, 2021 15:16
Обновили оригинальную статью, спасибо журналистам.
Обновил свою компиляцию:
Додано: Вів 07 гру, 2021 16:07
Добрый день.
1. "Умови поповнення картки. Картка може бути поповнена через касу, термінал або безготівково."
Зачем мне все эти пункты, если я могу пополнить её с помощью p2p или даже через IBAN?) Тем более, Вы же сами дальше пишете и даёте баллы за "8. Можливість оформлення картки онлайн" и "9. Наявність кур'єрської доставки картки за адресою"
2. "Відсоток, що нараховується на залишок власних коштів."
Скажите, пожалуйста, почему именно от 20 000 грн?
3. Тот же пункт. Немного смущает шкала оценки, где 3% річних – 1,5 бала. Сейчас 3% годовых минус налоги... Это что есть процент на остаток, что нет)
4. "Водночас до уваги береться лише відсоток, що нараховується безпосередньо на залишок на картковому рахунку. Усі можливі варіанти використання субрахунків (як, наприклад, «Дохідний сейф» у Альфа-Банку чи «Мобільні заощадження» у Ощадбанку)..."
Спорно. Да, неудобно, но всё-таки можно было бы 1 балл присвоить. Ведь, например, 7% на остатке такого счёта лучше, чем 3% на карте.
5. "10. Чи є картка частиною пакету або випускається самостійно" нужно выделить жирным (остальные пункты выделены).
6. Под спойлером КокоКард "відсоток на залишок знижується з 15%" старая информация, сейчас максимум 12%.
7. Под спойлером "Біла картка monobank" - "На залишок нараховується 5% річних" - тоже не 5, а 3.
8. Ещё ни при нажатии, ни при наведении на "?" возле любого пункта нет всплывающего объяснения про данный показатель.
9. "UnexSmart, Юнекс Банк" - "а також періодичні кешбек-акції від банку" - они уже убрали кешбэк, потому что "акція не мала значного попиту, а участь у ній була недостатньо зручною" (но мы-то знаем про интерчейндж))
10. "New Card, Укрсиббанк" - "підпіскок"
11. "Картка для виплат ПриватБанк" - "Недоліки: комісія за поповнення карт готівкою" - добавьте про p2p сюда. Единственная карта, которую я знаю, где p2p-пополнение платное.
12. А вообще спасибо за материал и за его актуализацию)
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