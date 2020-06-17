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Российский газ и прожиточный минимум для украинцев
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:15

Российский газ и прожиточный минимум для украинцев

Российский "Газпром" начал демонтаж труб на территории РФ, с помощью которых газ поставляют в Украину. Как это отразится на ценах на газ для населения и на поступления в бюджет от транзита газа?

Минимальный прожиточный минимум 2021: какие минимальные гарантии государство считает адекватным для нормально жизни украинцев в следующем году

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Российский газ и прожиточный минимум для украинцев

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