Минимальный прожиточный минимум 2021: какие минимальные гарантии государство считает адекватным для нормально жизни украинцев в следующем году
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:15
Российский газ и прожиточный минимум для украинцев
Российский "Газпром" начал демонтаж труб на территории РФ, с помощью которых газ поставляют в Украину. Как это отразится на ценах на газ для населения и на поступления в бюджет от транзита газа?
Минимальный прожиточный минимум 2021: какие минимальные гарантии государство считает адекватным для нормально жизни украинцев в следующем году
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Додано: Пон 22 чер, 2020 13:09
Re: Российский газ и прожиточный минимум для украинцев
Мне кажется, мы и так получаем этот газ, просто через посредников.
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