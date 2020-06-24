Как безопасно платить картами, гаджетами и даже лицом

Биометрическая идентификация клиентов — распознавание лица, голоса, радужной сетчатки глаза.
Инструменты для работы с зарубежными клиентами.
Решения для приема международных платежей.
Возможности для выплат подрядчикам и поставщикам.
Карантинные киберугрозы — новое, хорошо забытое старое.
Безопасность расчетов с помощью биометрии, онлайн, мобильных приложений и мобильных платежей.
Среди спикеров:
Head of E-Commerce at ПриватБанк – Кристина Кармазина;
Руководитель по развитию бизнеса в CEE регионе, Payoneer – Любовь Данилина;
Директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем EMA – Александр Карпов;
Директор финансовой компании “Адемио” (Monopay.ua) – Сергей Козлов.
Встречаемся 25 июня (четверг), в 11.30 в online
Участие БЕСПЛАТНО по предварительной регистрации: