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Как безопасно платить картами,
гаджетами и даже лицом

Как безопасно платить картами, гаджетами и даже лицом
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 12:55

Как безопасно платить картами, гаджетами и даже лицом

На вебинаре обсудим ключевые темы:

Биометрическая идентификация клиентов — распознавание лица, голоса, радужной сетчатки глаза.

Инструменты для работы с зарубежными клиентами.

Решения для приема международных платежей.

Возможности для выплат подрядчикам и поставщикам.

Карантинные киберугрозы — новое, хорошо забытое старое.

Безопасность расчетов с помощью биометрии, онлайн, мобильных приложений и мобильных платежей.

Среди спикеров:

Head of E-Commerce at ПриватБанк – Кристина Кармазина;
Руководитель по развитию бизнеса в CEE регионе, Payoneer – Любовь Данилина;
Директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем EMA – Александр Карпов;
Директор финансовой компании “Адемио” (Monopay.ua) – Сергей Козлов.


Встречаемся 25 июня (четверг), в 11.30 в online

Участие БЕСПЛАТНО по предварительной регистрации:

FinUpdate: выпуск 9
Ірина_
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