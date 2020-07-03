Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ

Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:58

По мнению Милованова, доносительство - полезная функция в обществе, позволяющая "стать на вершине пищевой цепочки". "Это правила игры. Если на вас написали донос - значит, вы проиграли. Вы должны быть лучше, вы должны написать быстре на вашего противника и оппонента. То есть, суть не в том, что лично вы сделали, а в том, что вы быстрее вычисляете, с кем вам не по пути, и сжираете того человека первым. Никого не волнует на самом деле, вы пытали людей, вырезали им глаза, или нет. Важно: десять процентов, или какой-то процент людей в этой системе должен быть наказанным, чтобы все боялись. А вам необходимо поддерживать дисциплину в этой системе. И, соответственно, вам необходимо постоянно играть в эту игру и постоянно угадывать, кто ваш следующий противник. А вы карабкаетесь вверх по иерархической лестнице. Фуд чейн - пищевая цепочка - вы хотите забраться на верх пищевой цепочки. Но там мест меньше, чем людей. И вы должны четко понимать, кто ваш первый и основной конкурент, и удирать его... На самом деле неважно, какие вы правила нарушаете. Важно, что на вас настучали быстрее, чем вы настучали", - говорит Милованов.

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