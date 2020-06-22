Президенту негоже завлять что угодно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 09:00
Re: кандидат
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:46
Delta7
За 9 місяців 2018 року ДП Антонов мало чистого прибутку 5.4 мільярди гривень. Це одне з підприємств, котрому головне не заважати.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:28
А чего это тут все рассказывают ЧАСТНОЙ авиакомпании какие самолёты ей покупать?
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:31
У Антонова нет государственных дотаций и не было начиная с девяностыхони, КБ само зарабатывает деньги перевозя грузы по всему миру на своих Русланах.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:33
Плюс в данный момент КБ Антонов входит в Укроборонпром, который ничего не делая доит завод
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