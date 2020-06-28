МВС буде пропонувати підвищити штраф з 510 до 3400 гривень.
Дивися повний текст В Україні хочуть в шість разів підвищити штрафи за перевищення швидкості.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 16:00
В Україні хочуть в шість разів підвищити штрафи за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть в шість разів підвищити штрафи за перевищення швидкості.
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:27
Получается, что превышение до 50 не хотят даже менять? И можно во дворе, где играют дети и где разрешено до 20 км/ч кататься 65 км/ч за 127 грн? Неплохо.
В чем проблема сделать что-то вроде:
превышение
на 5-10 км/ч - предупреждение
на 11-29 км/ч - 2500 грн - после трех превышений в год - 5000 грн
на 30-59 км/ч - 5000 грн - после трех превышений в год - забирать права
более 60 км/ч - сразу забирать права.
Я как водитель, не понимаю как можно не заметить превышение на 50 км/ч, это только намеренно можно сделать, положив болт на свою жизнь и все жизни вокруг.
Додано: Сер 01 лип, 2020 18:21
Я не против, но напрягает
Как будет определяться "систематически" ? И почему 3400 ? 34000 было бы лучше для любителей поганять.
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