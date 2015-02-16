Чужі гроші рахувати якось і не дуже гарно
Ми ж тут про лайфхаки та фінансові знання
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:38
Чужі гроші рахувати якось і не дуже гарно
Ми ж тут про лайфхаки та фінансові знання
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:38
Ірина_
Спасибо большое.
п.с. передавайте привет Алексею Козыреву, смотрю все ваши выпуски. Процветания каналу и новых зрителей.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:41
И Вам спасибо за теплые слова. Обязательно передам Алексею)
Жду тогда от Вас имя кандидатов для конкурса.
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:20
Re: Заслужений свинорил форуму Finance.ua
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