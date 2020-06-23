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У Раді пропонують врегулювати
рух електросамокатів і...

У Раді пропонують врегулювати рух електросамокатів і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:11

У Раді пропонують врегулювати рух електросамокатів і...

Пропонуємо до обговорення:
У Раді запропонували законопроєкт, яким хочуть прирівняти водіїв персонального легкого електротранспорту, можуть стати повноправними учасниками дорожнього руху з певними обов’язками.

Дивися повний текст У Раді пропонують врегулювати рух електросамокатів і легкого транспорту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:11

Давно пора это регулировать, по тротуарам и паркам уже невозможно ходить, не говоря уже что малые дети вообще в повышенном риске.
intrastranger
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