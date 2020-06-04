Сьогодні державний Укргазбанк запустив всеукраїнську програму доступного іпотечного кредитування під 8,8% річних і нею вже скористалися перші позичальники.
Дивися повний текст Укргазбанк видав першу іпотеку під 8,8% річних.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:11
Укргазбанк видав першу іпотеку під 8,8% річних
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Дивися повний текст Укргазбанк видав першу іпотеку під 8,8% річних.
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